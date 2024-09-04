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Гросси завершил визит на ЗАЭС и покинул станцию

Гросси завершил визит на ЗАЭС и покинул станцию - 04.09.2024, ПРАЙМ

Гросси завершил визит на ЗАЭС и покинул станцию

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси завершила свой визит на Запорожскую атомную... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:30+0300

2024-09-04T15:30+0300

2024-09-04T15:30+0300

энергетика

магатэ

миссия магатэ

рафаэль гросси

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен — ПРАЙМ. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси завершила свой визит на Запорожскую атомную электростанцию и покинула её территорию, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Гросси осмотрел ЗАЭС. Во вторник Гросси провёл встречу с главой украинского Министерства энергетики Германом Галущенко, руководителем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и главой "Энергоатома" Олегом Котиным. Также на этой неделе ожидается, что генеральный директор МАГАТЭ встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым в Калининграде.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция по количеству энергоблоков и их мощности. На станции расположено шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года Запорожская АЭС перешла в собственность Российской Федерации. В настоящее время все энергоблоки станции находятся в режиме "холодного останова", то есть не производят электроэнергию..

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магатэ, миссия магатэ, рафаэль гросси