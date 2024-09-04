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Запчасти на китайские авто дорожают сногсшибательными темпами
Запчасти на китайские авто дорожают сногсшибательными темпами - 04.09.2024, ПРАЙМ
Запчасти на китайские авто дорожают сногсшибательными темпами
За год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%, подсчитали в Национальном агентстве промышленной информации... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:47+0300
2024-09-04T12:47+0300
2024-09-04T12:48+0300
китайские авто
подержанные авто
автозапчасти
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. За год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%, подсчитали в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ)после анализа цен по страховой корзине от агрегаторов.Согласно этим данным, средняя стоимость запчастей за год выросла с 44 тысяч до 63 тысяч рублей. Например, колесный диск в среднем подорожал на 35,8% до 23,3 тысячи рублей, заднее крыло – на 35,4% до 151,2 тысячи рублей, передний бампер – на 70,9% до 34,8 тысяч рублей. Капот за год стал дороже на 62,3% и теперь стоит 85 тысяч рублей.Стоимость лобового стекла за год выросла на 25,5% до 52,1 тысячи рублей, фонарь теперь стоит 20,7 тысяч рублей, что на 29,4% дороже, чем годом ранее. Решетка радиатора стоит примерно 61,4 тысячи рублей, что на 42,1% дороже уровня годичной давности.Ранее Национальный автомобильный союз предупреждал о росте цен на ОСАГО минимум на 30% из-за подорожания автозапчастей. Средняя выплата по ОСАГО в России в июле 2024 года стала рекордной, составив 111 809 рублей, сообщали пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).
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китайские авто, подержанные авто, автозапчасти
китайские авто, подержанные авто, автозапчасти
Запчасти на китайские авто дорожают сногсшибательными темпами
НАПИ: запчасти на китайские авто за год подорожали на 45%
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ.
За год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%, подсчитали в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ)
после анализа цен по страховой корзине от агрегаторов.
Согласно этим данным, средняя стоимость запчастей за год выросла с 44 тысяч до 63 тысяч рублей. Например, колесный диск в среднем подорожал на 35,8% до 23,3 тысячи рублей, заднее крыло – на 35,4% до 151,2 тысячи рублей, передний бампер – на 70,9% до 34,8 тысяч рублей. Капот за год стал дороже на 62,3% и теперь стоит 85 тысяч рублей.
Стоимость лобового стекла за год выросла на 25,5% до 52,1 тысячи рублей, фонарь теперь стоит 20,7 тысяч рублей, что на 29,4% дороже, чем годом ранее. Решетка радиатора стоит примерно 61,4 тысячи рублей, что на 42,1% дороже уровня годичной давности.
Ранее Национальный автомобильный союз предупреждал о росте цен на ОСАГО минимум на 30% из-за подорожания автозапчастей. Средняя выплата по ОСАГО в России в июле 2024 года стала рекордной, составив 111 809 рублей, сообщали пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).
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