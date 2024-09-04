https://1prime.ru/20240904/avtorynok-851334506.html

В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5

В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5 - 04.09.2024, ПРАЙМ

В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5

В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:20+0300

2024-09-04T15:20+0300

2024-09-04T15:21+0300

россия

авторынок рф

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.Отмечается, что когда автомобиль попадет на российский авторынок, ему придется конкурировать с Geely Coolray и Haval Jolion, хоть он и имеет некоторые преимущества перед соперниками. В компании рассказали, что кроссовер предлагает широкий спектр функций для комфортного вождения. РЕчь идет о шестиступенчатой коробке автомат, современной системе помощи водителю, просторном салоне и вместительном багажнике.Forthing представляет собой суббренд китайской компании DongFeng, основанный в 2001 году. Является первым брендом, выпускающим "внедорожные" минивэны.

https://1prime.ru/20240904/gryaz-851326840.html

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россия, авторынок рф