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В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5 - 04.09.2024, ПРАЙМ
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В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5
В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5 - 04.09.2024, ПРАЙМ
В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5
В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:20+0300
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россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.Отмечается, что когда автомобиль попадет на российский авторынок, ему придется конкурировать с Geely Coolray и Haval Jolion, хоть он и имеет некоторые преимущества перед соперниками. В компании рассказали, что кроссовер предлагает широкий спектр функций для комфортного вождения. РЕчь идет о шестиступенчатой коробке автомат, современной системе помощи водителю, просторном салоне и вместительном багажнике.Forthing представляет собой суббренд китайской компании DongFeng, основанный в 2001 году. Является первым брендом, выпускающим "внедорожные" минивэны.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
15:20 04.09.2024 (обновлено: 15:21 04.09.2024)
 
В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5

В России стартуют продажи нового китайского кроссовера. Цена приятно удивит

© Фото : ООО "Иксен Моторс Рус"Кроссовер Forthing T5 EVO
Кроссовер Forthing T5 EVO - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : ООО "Иксен Моторс Рус"
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.
Отмечается, что когда автомобиль попадет на российский авторынок, ему придется конкурировать с Geely Coolray и Haval Jolion, хоть он и имеет некоторые преимущества перед соперниками.
В компании рассказали, что кроссовер предлагает широкий спектр функций для комфортного вождения. РЕчь идет о шестиступенчатой коробке автомат, современной системе помощи водителю, просторном салоне и вместительном багажнике.
Forthing представляет собой суббренд китайской компании DongFeng, основанный в 2001 году. Является первым брендом, выпускающим "внедорожные" минивэны.
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