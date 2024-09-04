https://1prime.ru/20240904/avtorynok-851334506.html
В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5
В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5 - 04.09.2024, ПРАЙМ
В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5
В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:20+0300
2024-09-04T15:20+0300
2024-09-04T15:21+0300
россия
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844629881_581:0:1861:720_1920x0_80_0_0_94d74ecf7e15f6e50c5f1fef4c70febc.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.Отмечается, что когда автомобиль попадет на российский авторынок, ему придется конкурировать с Geely Coolray и Haval Jolion, хоть он и имеет некоторые преимущества перед соперниками. В компании рассказали, что кроссовер предлагает широкий спектр функций для комфортного вождения. РЕчь идет о шестиступенчатой коробке автомат, современной системе помощи водителю, просторном салоне и вместительном багажнике.Forthing представляет собой суббренд китайской компании DongFeng, основанный в 2001 году. Является первым брендом, выпускающим "внедорожные" минивэны.
https://1prime.ru/20240904/gryaz-851326840.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844629881_741:0:1701:720_1920x0_80_0_0_d8ac2da418d89f25c623e0f55aada736.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок рф
В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5
В России стартуют продажи нового китайского кроссовера. Цена приятно удивит
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.
В России начались продажи нового кроссовера Forthing T5, его стоимость равна 1,95 миллиона рублей. Об этом рассказали
в пресс-службе бренда.
Отмечается, что когда автомобиль попадет на российский авторынок, ему придется конкурировать с Geely Coolray и Haval Jolion, хоть он и имеет некоторые преимущества перед соперниками.
В компании рассказали, что кроссовер предлагает широкий спектр функций для комфортного вождения. РЕчь идет о шестиступенчатой коробке автомат, современной системе помощи водителю, просторном салоне и вместительном багажнике.
Forthing представляет собой суббренд китайской компании DongFeng, основанный в 2001 году. Является первым брендом, выпускающим "внедорожные" минивэны.
"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь