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Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет

Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет - 04.09.2024, ПРАЙМ

Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет

Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T06:10+0300

2024-09-04T06:10+0300

2024-09-04T06:10+0300

экономика

вэф-2024

рыба

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Дальний Восток - это более 70% добычи ВБР (водных биоресурсов - ред.). Прирост вылова по Дальнему Востоку составил практически 50% за 10 лет. Это очень значимый показатель. В целом, конечно, он вырос по всей стране, но именно по Дальнему Востоку этот показатель наивысший", - сказал Шестаков на сессии "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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вэф-2024, рыба, росрыболовство