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Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет
Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет - 04.09.2024, ПРАЙМ
Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет
Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T06:10+0300
2024-09-04T06:10+0300
экономика
вэф-2024
рыба
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Дальний Восток - это более 70% добычи ВБР (водных биоресурсов - ред.). Прирост вылова по Дальнему Востоку составил практически 50% за 10 лет. Это очень значимый показатель. В целом, конечно, он вырос по всей стране, но именно по Дальнему Востоку этот показатель наивысший", - сказал Шестаков на сессии "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, рыба, росрыболовство
Экономика, ВЭФ-2024, рыба, Росрыболовство
06:10 04.09.2024
 
Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет

Росрыболовство: добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет

© РИА Новости . Тихонов | Перейти в медиабанкРыбак с лососем
Рыбак с лососем - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Тихонов
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Дальний Восток - это более 70% добычи ВБР (водных биоресурсов - ред.). Прирост вылова по Дальнему Востоку составил практически 50% за 10 лет. Это очень значимый показатель. В целом, конечно, он вырос по всей стране, но именно по Дальнему Востоку этот показатель наивысший", - сказал Шестаков на сессии "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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