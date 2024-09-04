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МИД обвинил Лондон в настройке БПЛА для атаки в Ростовской области

МИД обвинил Лондон в настройке БПЛА для атаки в Ростовской области - 04.09.2024, ПРАЙМ

МИД обвинил Лондон в настройке БПЛА для атаки в Ростовской области

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о результатах расследования ударов украинских беспилотников по топливному хранилищу в Каменском районе... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:31+0300

2024-09-04T13:31+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о результатах расследования ударов украинских беспилотников по топливному хранилищу в Каменском районе Ростовской области. "Появляются новые факты, свидетельствующие о глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение терактов киевского режима на территории России", - говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.В частности, выяснилось, что предварительную настройку полетных контролеров беспилотников проводили в пригороде Солсбери недалеко от штаба компании Callen-Lenz GB, а также недалеко от города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB. Москва рассматривает эти сведения как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы.

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россия, великобритания, москва, лондон, мария захарова, всу