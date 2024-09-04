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МИД обвинил Лондон в настройке БПЛА для атаки в Ростовской области
МИД обвинил Лондон в настройке БПЛА для атаки в Ростовской области - 04.09.2024, ПРАЙМ
МИД обвинил Лондон в настройке БПЛА для атаки в Ростовской области
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о результатах расследования ударов украинских беспилотников по топливному хранилищу в Каменском районе... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:31+0300
2024-09-04T13:31+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о результатах расследования ударов украинских беспилотников по топливному хранилищу в Каменском районе Ростовской области. "Появляются новые факты, свидетельствующие о глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение терактов киевского режима на территории России", - говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.В частности, выяснилось, что предварительную настройку полетных контролеров беспилотников проводили в пригороде Солсбери недалеко от штаба компании Callen-Lenz GB, а также недалеко от города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB. Москва рассматривает эти сведения как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы.
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РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, ЛОНДОН, Мария Захарова, ВСУ
МИД обвинил Лондон в настройке БПЛА для атаки в Ростовской области
МИД: настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о результатах расследования ударов украинских беспилотников по топливному хранилищу в Каменском районе Ростовской области.
"Появляются новые факты, свидетельствующие о глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение терактов киевского режима на территории России", - говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.
В частности, выяснилось, что предварительную настройку полетных контролеров беспилотников проводили в пригороде Солсбери недалеко от штаба компании Callen-Lenz GB, а также недалеко от города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB. Москва рассматривает эти сведения как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы.
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