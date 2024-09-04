Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240904/brell-851311810.html
Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России
Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России
Из-за отказа от российской электроэнергии цены на нее в Прибалтике выросли в несколько раз. Тарифы для Эстонии, Литвы, Латвии многократно превышают ее стоимость | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T03:30+0300
2024-09-04T03:30+0300
прибалтика
литва
латвия
эстония
россия
белоруссия
электричество
электроэнергия
поставки электроэнергии
тарифы на электроэнергию
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/65/767736573_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_cbe8e43ebebbb7c7f8828fc1418b3e6b.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ, Елена Савельева. Из-за отказа от российской электроэнергии цены на нее в Прибалтике выросли в несколько раз. Тарифы для Эстонии, Литвы, Латвии многократно превышают ее стоимость в странах-поставщиках, откуда прибалтам приходится импортировать электричество. На 2025-й год республики наметили окончательный разрыв энергетических связей с Россией, к которому долго готовились. Но, похоже, заигрались в геополитические игры.Эксперимент с убытками Власти трех прибалтийских республик еще в 2019 году объявили о решении отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии. Полностью подключиться к сетям Евросоюза они планировали к 2025 году.Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет системы пяти стран – Литвы, Латвии, Эстонии, России и Белоруссиии со времен СССР, что позволяет им вести физические и коммерческие перетоки электроэнергии. Но Прибалтика хочет выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГотовится начали заранее. В апреле 2021 провели эксперимент с полным отключением - Литва впервые прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России на два дня. Ее закупали в Швеции и Польше.На российскую энергосистему это не оказало заметного влияния, а вот для Вильнюса эксперимент закончился не слишком удачно: цены взлетели на 8,5%. А концу 2021-го с наступлением холодов достигали немыслимых отметок – свыше 1000 евро МВт/ч. Облагаемая налогом цена составляла более 1,2 евро за киловатт-час для потребителя, тогда как годом ранее электричество стоило около 5 центов за киловатт для потребителя.Действия Швеции по ограничению свободного транзита электроэнергии на своих границах, а также нежелание стран Балтии напрямую покупать электричество у России разогнали цены до антирекорда, жаловался директор компании Fingrid, управляющей электросетями Финляндии, Юкка Руусунен.Уже тогда было очевидно: немыслимо дорогое электричество – это то, к чему стоит готовиться и бизнесу, и населению после отключения от БРЭЛЛ. Экономика этих стран понесет значительные убытки.Но расчеты экономистов прибалтов не смутили. Импорт российской электроэнергии в Литву, Латвию и Эстонию официально прекратили с мая 2022 года. Цены вновь начали обновлять рекорды. Уже в августе 2022-го стоимость электричества для потребителей достигала потолка биржи Nord Pool и достигала пикового уровня в 4000 евро мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).Промышленные предприятия, чьи счета привязаны к биржевой стоимости электричества, постоянно находились под угрозой закрытия.Ожидаемые последствияСпустя два года, в конце августа 2024-го, средняя цена электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве в 65 раз превысила тариф в Финляндии. Стоимость электричества в этих странах достигала 30 центов/кВтч (против 0,2 цента в Финляндии). Разрыв сохраняется с начала мая, когда электричество в Финляндии стало в 2 раза дешевле, чем в Эстонии, а в июле было дешевле в 105 раз.Латвия, Литва и Эстония покупают электроэнергию в Финляндии и Швеции – она там действительно не такая дорогая из-за перехода на альтернативные источники, а также запуска нового финского атомного энергоблока. В самих же странах Балтии с возобновляемой энергетикой, как недавно признали местные эксперты, всё не очень хорошо – их не хватает и работают они нестабильно.Увеличение производства солнечной энергии и низкий спрос в летний сезон снижают цены. Однако, когда солнца или силы ветра не хватает, региону приходится полагаться на более дорогие тепловые электростанции и дорогой импорт из соседних стран, отмечают в эстонской Eesti Energia."Существенная разница в биржевых ценах между Финляндией и странами Балтии объясняется несколькими факторами. Во-первых, Финляндия имеет более развитую инфраструктуру для производства электроэнергии, включая атомные электростанции и значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Во-вторых, ограничена пропускная способность межсетевых соединений между этими регионами", - указывает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Себе дорожеВосточноевропейские государства объясняют свое чисто политическое решение объединиться с европейской энергосистемой задачами по обеспечению безопасности.Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (уроженка Эстонии), "синхронизация позволит странам Балтии взять под полный контроль свои электрические сети, интегрироваться в европейский рынок и укрепить энергетическую безопасность региона".Однако план крайне непродуманный и недальновидный. Импорт электроэнергии из России составлял значительную часть энергобаланса стран Балтии."Разрыв этих связей потребует увеличения внутренних производственных мощностей или импорта из других стран, таких как Финляндия и Польша. Исследования показывают, что строительство новых генерирующих мощностей, особенно возобновляемых источников энергии, может быть крайне дорогостоящим и с учетом особенностей климата крайне ненадежным", - подчеркивает Вадим Петров.Например, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), затраты на строительство ветряных электростанций в среднем составляют около 1,5-2 миллиона евро за мегаватт установленной мощности.Покупка электроэнергии из Финляндии и Польши - теоретически жизнеспособная альтернатива российскому импорту. Однако цены на электроэнергию в этих странах также подвержены колебаниям, добавляет эксперт.Очевидно и то, что прибалты не могут проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, им приходится ориентироваться на "большой" ЕС и Вашингтон. А потому разрыв связи с энергосистемой России и Белоруссии лишь усилит зависимость от европейских поставок.Западные государства сейчас делают все, чтобы уничтожить хоть какую-то связь между бывшими советскими республиками, замечает политолог Григорий Миронов. В том, что это через время приведет к существенному росту цен и даже экономическому диктату для Прибалтики сомневаться не приходится.
https://1prime.ru/20231026/842077565.html
https://1prime.ru/20240501/pribaltika-847828062.html
https://1prime.ru/20240814/elektroenergiya-850866948.html
https://1prime.ru/20240731/gaz-850563725.html
литва
латвия
эстония
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/65/767736573_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_74394276e25ace897ec40eced3a006a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
прибалтика, литва, латвия, эстония, россия, белоруссия, электричество, электроэнергия, поставки электроэнергии, тарифы на электроэнергию, цены на электроэнергию, дефицит электроэнергии
ПРИБАЛТИКА, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, электричество, электроэнергия, поставки электроэнергии, тарифы на электроэнергию, цены на электроэнергию, дефицит электроэнергии
03:30 04.09.2024
 
Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России

Эстония, Латвия и Литва отключатся от общей системы с Россией (БРЭЛЛ) 8 февраля

© fotolia.com / william87Вильнюс
Вильнюс - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© fotolia.com / william87
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ, Елена Савельева. Из-за отказа от российской электроэнергии цены на нее в Прибалтике выросли в несколько раз. Тарифы для Эстонии, Литвы, Латвии многократно превышают ее стоимость в странах-поставщиках, откуда прибалтам приходится импортировать электричество. На 2025-й год республики наметили окончательный разрыв энергетических связей с Россией, к которому долго готовились. Но, похоже, заигрались в геополитические игры.

Эксперимент с убытками

Власти трех прибалтийских республик еще в 2019 году объявили о решении отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии. Полностью подключиться к сетям Евросоюза они планировали к 2025 году.
Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет системы пяти стран – Литвы, Латвии, Эстонии, России и Белоруссиии со времен СССР, что позволяет им вести физические и коммерческие перетоки электроэнергии. Но Прибалтика хочет выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Готовится начали заранее. В апреле 2021 провели эксперимент с полным отключением - Литва впервые прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России на два дня. Ее закупали в Швеции и Польше.
На российскую энергосистему это не оказало заметного влияния, а вот для Вильнюса эксперимент закончился не слишком удачно: цены взлетели на 8,5%. А концу 2021-го с наступлением холодов достигали немыслимых отметок – свыше 1000 евро МВт/ч. Облагаемая налогом цена составляла более 1,2 евро за киловатт-час для потребителя, тогда как годом ранее электричество стоило около 5 центов за киловатт для потребителя.
Действия Швеции по ограничению свободного транзита электроэнергии на своих границах, а также нежелание стран Балтии напрямую покупать электричество у России разогнали цены до антирекорда, жаловался директор компании Fingrid, управляющей электросетями Финляндии, Юкка Руусунен.
Рига - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2023
Сидят, как на иголках: Прибалтика придумала новый способ навредить России
26 октября 2023, 06:06
Уже тогда было очевидно: немыслимо дорогое электричество – это то, к чему стоит готовиться и бизнесу, и населению после отключения от БРЭЛЛ. Экономика этих стран понесет значительные убытки.
Но расчеты экономистов прибалтов не смутили. Импорт российской электроэнергии в Литву, Латвию и Эстонию официально прекратили с мая 2022 года. Цены вновь начали обновлять рекорды. Уже в августе 2022-го стоимость электричества для потребителей достигала потолка биржи Nord Pool и достигала пикового уровня в 4000 евро мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).
Промышленные предприятия, чьи счета привязаны к биржевой стоимости электричества, постоянно находились под угрозой закрытия.

Ожидаемые последствия

Спустя два года, в конце августа 2024-го, средняя цена электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве в 65 раз превысила тариф в Финляндии. Стоимость электричества в этих странах достигала 30 центов/кВтч (против 0,2 цента в Финляндии). Разрыв сохраняется с начала мая, когда электричество в Финляндии стало в 2 раза дешевле, чем в Эстонии, а в июле было дешевле в 105 раз.
Латвия, Литва и Эстония покупают электроэнергию в Финляндии и Швеции – она там действительно не такая дорогая из-за перехода на альтернативные источники, а также запуска нового финского атомного энергоблока. В самих же странах Балтии с возобновляемой энергетикой, как недавно признали местные эксперты, всё не очень хорошо – их не хватает и работают они нестабильно.
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Они не смогут пережить. Прибалтику предупредили о неминуемой катастрофе
1 мая, 19:01
Увеличение производства солнечной энергии и низкий спрос в летний сезон снижают цены. Однако, когда солнца или силы ветра не хватает, региону приходится полагаться на более дорогие тепловые электростанции и дорогой импорт из соседних стран, отмечают в эстонской Eesti Energia.
"Существенная разница в биржевых ценах между Финляндией и странами Балтии объясняется несколькими факторами. Во-первых, Финляндия имеет более развитую инфраструктуру для производства электроэнергии, включая атомные электростанции и значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Во-вторых, ограничена пропускная способность межсетевых соединений между этими регионами", - указывает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.

Себе дороже

Восточноевропейские государства объясняют свое чисто политическое решение объединиться с европейской энергосистемой задачами по обеспечению безопасности.
Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (уроженка Эстонии), "синхронизация позволит странам Балтии взять под полный контроль свои электрические сети, интегрироваться в европейский рынок и укрепить энергетическую безопасность региона".
Однако план крайне непродуманный и недальновидный. Импорт электроэнергии из России составлял значительную часть энергобаланса стран Балтии.
"Разрыв этих связей потребует увеличения внутренних производственных мощностей или импорта из других стран, таких как Финляндия и Польша. Исследования показывают, что строительство новых генерирующих мощностей, особенно возобновляемых источников энергии, может быть крайне дорогостоящим и с учетом особенностей климата крайне ненадежным", - подчеркивает Вадим Петров.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Украина в июле впервые импортировала электроэнергии на $100 млн
14 августа, 05:04
Например, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), затраты на строительство ветряных электростанций в среднем составляют около 1,5-2 миллиона евро за мегаватт установленной мощности.
Покупка электроэнергии из Финляндии и Польши - теоретически жизнеспособная альтернатива российскому импорту. Однако цены на электроэнергию в этих странах также подвержены колебаниям, добавляет эксперт.
Очевидно и то, что прибалты не могут проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, им приходится ориентироваться на "большой" ЕС и Вашингтон. А потому разрыв связи с энергосистемой России и Белоруссии лишь усилит зависимость от европейских поставок.
Западные государства сейчас делают все, чтобы уничтожить хоть какую-то связь между бывшими советскими республиками, замечает политолог Григорий Миронов. В том, что это через время приведет к существенному росту цен и даже экономическому диктату для Прибалтики сомневаться не приходится.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
"Не хватает". Европу раздирают склоки из-за газа
31 июля, 12:20
 
ПРИБАЛТИКАЛИТВАЛАТВИЯЭСТОНИЯРОССИЯБЕЛОРУССИЯэлектричествоэлектроэнергияпоставки электроэнергиитарифы на электроэнергиюцены на электроэнергиюдефицит электроэнергии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала