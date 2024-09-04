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Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России

Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России - 04.09.2024, ПРАЙМ

Разрыв связи: Прибалтика расплачивается за "отключение" от России

Из-за отказа от российской электроэнергии цены на нее в Прибалтике выросли в несколько раз. Тарифы для Эстонии, Литвы, Латвии многократно превышают ее стоимость | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T03:30+0300

2024-09-04T03:30+0300

2024-09-04T03:30+0300

прибалтика

литва

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эстония

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электроэнергия

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ, Елена Савельева. Из-за отказа от российской электроэнергии цены на нее в Прибалтике выросли в несколько раз. Тарифы для Эстонии, Литвы, Латвии многократно превышают ее стоимость в странах-поставщиках, откуда прибалтам приходится импортировать электричество. На 2025-й год республики наметили окончательный разрыв энергетических связей с Россией, к которому долго готовились. Но, похоже, заигрались в геополитические игры.Эксперимент с убытками Власти трех прибалтийских республик еще в 2019 году объявили о решении отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии. Полностью подключиться к сетям Евросоюза они планировали к 2025 году.Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет системы пяти стран – Литвы, Латвии, Эстонии, России и Белоруссиии со времен СССР, что позволяет им вести физические и коммерческие перетоки электроэнергии. Но Прибалтика хочет выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГотовится начали заранее. В апреле 2021 провели эксперимент с полным отключением - Литва впервые прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России на два дня. Ее закупали в Швеции и Польше.На российскую энергосистему это не оказало заметного влияния, а вот для Вильнюса эксперимент закончился не слишком удачно: цены взлетели на 8,5%. А концу 2021-го с наступлением холодов достигали немыслимых отметок – свыше 1000 евро МВт/ч. Облагаемая налогом цена составляла более 1,2 евро за киловатт-час для потребителя, тогда как годом ранее электричество стоило около 5 центов за киловатт для потребителя.Действия Швеции по ограничению свободного транзита электроэнергии на своих границах, а также нежелание стран Балтии напрямую покупать электричество у России разогнали цены до антирекорда, жаловался директор компании Fingrid, управляющей электросетями Финляндии, Юкка Руусунен.Уже тогда было очевидно: немыслимо дорогое электричество – это то, к чему стоит готовиться и бизнесу, и населению после отключения от БРЭЛЛ. Экономика этих стран понесет значительные убытки.Но расчеты экономистов прибалтов не смутили. Импорт российской электроэнергии в Литву, Латвию и Эстонию официально прекратили с мая 2022 года. Цены вновь начали обновлять рекорды. Уже в августе 2022-го стоимость электричества для потребителей достигала потолка биржи Nord Pool и достигала пикового уровня в 4000 евро мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).Промышленные предприятия, чьи счета привязаны к биржевой стоимости электричества, постоянно находились под угрозой закрытия.Ожидаемые последствияСпустя два года, в конце августа 2024-го, средняя цена электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве в 65 раз превысила тариф в Финляндии. Стоимость электричества в этих странах достигала 30 центов/кВтч (против 0,2 цента в Финляндии). Разрыв сохраняется с начала мая, когда электричество в Финляндии стало в 2 раза дешевле, чем в Эстонии, а в июле было дешевле в 105 раз.Латвия, Литва и Эстония покупают электроэнергию в Финляндии и Швеции – она там действительно не такая дорогая из-за перехода на альтернативные источники, а также запуска нового финского атомного энергоблока. В самих же странах Балтии с возобновляемой энергетикой, как недавно признали местные эксперты, всё не очень хорошо – их не хватает и работают они нестабильно.Увеличение производства солнечной энергии и низкий спрос в летний сезон снижают цены. Однако, когда солнца или силы ветра не хватает, региону приходится полагаться на более дорогие тепловые электростанции и дорогой импорт из соседних стран, отмечают в эстонской Eesti Energia."Существенная разница в биржевых ценах между Финляндией и странами Балтии объясняется несколькими факторами. Во-первых, Финляндия имеет более развитую инфраструктуру для производства электроэнергии, включая атомные электростанции и значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Во-вторых, ограничена пропускная способность межсетевых соединений между этими регионами", - указывает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Себе дорожеВосточноевропейские государства объясняют свое чисто политическое решение объединиться с европейской энергосистемой задачами по обеспечению безопасности.Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (уроженка Эстонии), "синхронизация позволит странам Балтии взять под полный контроль свои электрические сети, интегрироваться в европейский рынок и укрепить энергетическую безопасность региона".Однако план крайне непродуманный и недальновидный. Импорт электроэнергии из России составлял значительную часть энергобаланса стран Балтии."Разрыв этих связей потребует увеличения внутренних производственных мощностей или импорта из других стран, таких как Финляндия и Польша. Исследования показывают, что строительство новых генерирующих мощностей, особенно возобновляемых источников энергии, может быть крайне дорогостоящим и с учетом особенностей климата крайне ненадежным", - подчеркивает Вадим Петров.Например, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), затраты на строительство ветряных электростанций в среднем составляют около 1,5-2 миллиона евро за мегаватт установленной мощности.Покупка электроэнергии из Финляндии и Польши - теоретически жизнеспособная альтернатива российскому импорту. Однако цены на электроэнергию в этих странах также подвержены колебаниям, добавляет эксперт.Очевидно и то, что прибалты не могут проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, им приходится ориентироваться на "большой" ЕС и Вашингтон. А потому разрыв связи с энергосистемой России и Белоруссии лишь усилит зависимость от европейских поставок.Западные государства сейчас делают все, чтобы уничтожить хоть какую-то связь между бывшими советскими республиками, замечает политолог Григорий Миронов. В том, что это через время приведет к существенному росту цен и даже экономическому диктату для Прибалтики сомневаться не приходится.

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