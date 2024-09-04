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Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС
Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС - 04.09.2024, ПРАЙМ
Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС
У БРИКС есть свой предел расширения, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:25+0300
2024-09-04T08:25+0300
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. У БРИКС есть свой предел расширения, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента отметил, что на предстоящем саммите объединения в Казани как раз будет обсуждаться статус партнеров БРИКС. По его словам, необходимо будет определить, сколько новых участников объединение способно принять.Песков отметил, что БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов. По его словам, это не зависит от России и ее президента Владимира Путина. В то же время, комментируя заявку Малайзии в БРИКС, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия знает о заинтересованности страны в присоединении к организации и поддерживает такой интерес.
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россия, дмитрий песков, брикс, малайзия
РОССИЯ, Дмитрий Песков, БРИКС, МАЛАЙЗИЯ
Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС
Песков: есть предел для расширения БРИКС, надо определить статус страны-партнёра
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. У БРИКС есть свой предел расширения, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что на предстоящем саммите объединения в Казани как раз будет обсуждаться статус партнеров БРИКС. По его словам, необходимо будет определить, сколько новых участников объединение способно принять.
Песков отметил, что БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов. По его словам, это не зависит от России и ее президента Владимира Путина.
В то же время, комментируя заявку Малайзии в БРИКС, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия знает о заинтересованности страны в присоединении к организации и поддерживает такой интерес.
В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС