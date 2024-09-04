https://1prime.ru/20240904/briks-851319090.html

Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС

Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС - 04.09.2024, ПРАЙМ

Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС

У БРИКС есть свой предел расширения, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:25+0300

2024-09-04T08:25+0300

2024-09-04T08:28+0300

россия

дмитрий песков

брикс

малайзия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. У БРИКС есть свой предел расширения, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента отметил, что на предстоящем саммите объединения в Казани как раз будет обсуждаться статус партнеров БРИКС. По его словам, необходимо будет определить, сколько новых участников объединение способно принять.Песков отметил, что БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов. По его словам, это не зависит от России и ее президента Владимира Путина. В то же время, комментируя заявку Малайзии в БРИКС, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия знает о заинтересованности страны в присоединении к организации и поддерживает такой интерес.

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малайзия

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россия, дмитрий песков, брикс, малайзия