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Банк БРИКС предоставит Алжиру доступ к инновационным финансовым решениям
Банк БРИКС предоставит Алжиру доступ к инновационным финансовым решениям - 04.09.2024, ПРАЙМ
Банк БРИКС предоставит Алжиру доступ к инновационным финансовым решениям
Алжир со вступлением в банк БРИКС получит доступ к глобальной структуре с инновационными финансовыми решениями, заявил в среду РИА Новости министр финансов... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:22+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Алжир со вступлением в банк БРИКС получит доступ к глобальной структуре с инновационными финансовыми решениями, заявил в среду РИА Новости министр финансов Алжира Азиз Фаид.В субботу Алжир официально объявил о своём официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС."Удовлетворение запроса Алжира о вступлении в Новый банк развития является важным шагом, который позволит нашей стране получить доступ к глобальной финансовой структуре, которая предоставит инновационные финансовые решения, соответствующие потребностям развивающихся стран", - сказал Фаид.
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брикс, алжир
Банк БРИКС предоставит Алжиру доступ к инновационным финансовым решениям
Минфин Алжира: банк БРИКС даст доступ Алжиру к инновационным финансовым решениям
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Алжир со вступлением в банк БРИКС получит доступ к глобальной структуре с инновационными финансовыми решениями, заявил в среду РИА Новости министр финансов Алжира Азиз Фаид.
В субботу Алжир официально объявил о своём официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС.
"Удовлетворение запроса Алжира о вступлении в Новый банк развития является важным шагом, который позволит нашей стране получить доступ к глобальной финансовой структуре, которая предоставит инновационные финансовые решения, соответствующие потребностям развивающихся стран", - сказал Фаид.