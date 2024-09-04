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Росстат впервые с начала года зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые с начала года зафиксировал недельную дефляцию - 04.09.2024, ПРАЙМ

Росстат впервые с начала года зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые в 2024 году зафиксировал недельную дефляцию, с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02%; с начала года потребительские цены выросли на... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T19:25+0300

2024-09-04T19:25+0300

2024-09-04T19:25+0300

экономика

инфляция

дефляция

продовольственная дефляция

росстат

россия

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Росстат впервые в 2024 году зафиксировал недельную дефляцию, с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02%; с начала года потребительские цены выросли на 5,17%, свидетельствуют данные Росстата. В России впервые с конца февраля 2023 года зафиксирована недельная дефляция. Тогда, с 21 по 27 февраля, она составила 0,02%. По данным Росстата, снижение цен произошло за счёт удешевления плодоовощной продукции, авиаперелётов и путёвок в дома отдыха.По данным Росстата, за период с 27 августа по 2 сентября 2024 года индекс потребительских цен составил 99,98%. С начала сентября он достиг 99,99%, а с начала года — 105,17%.Цены на плодоовощную продукцию продолжили снижаться. За неделю они уменьшились в среднем на 1,7%. Неделей ранее снижение составляло 1,3%. Особенно заметно подешевели морковь (на 4,6%), капуста (на 4,3%), свекла (на 3,7%), картофель (на 3,5%), лук и яблоки (на 1,7%), бананы (на 0,7%). В то же время выросли цены на огурцы — на 1,2% и на помидоры — на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей.На неделе с 27 августа по 2 сентября подорожали: сливочное масло - на 0,8%, молоко - на 0,6%, сметана - на 0,5%, творог - на 0,4%, пшеничный хлеб, печенье, мясные консервы для детского питания, сыры - на 0,3%, свинина, мороженая рыба, рис, пшено, сухие молочные смеси для детского питания, соль - на 0,2%, говядина, баранина, вареные колбасы, ржаной хлеб, вермишель - на 0,1%. Подешевели овощные консервы для детского питания - на 0,5%, сахар - на 0,4%, яйца - на 0,3%, мясо кур, мука гречка и чай - на 0,2%, макаронные изделия - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров повседневного спроса больше всего подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,3%. Также выросли цены на детские подгузники, зубные щётки и стиральные порошки — на 0,2%. При этом на некоторые товары цены снизились. Например, зубные пасты подешевели на 0,3%, а также подешевели туалетная бумага, гигиенические прокладки, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,2% и 0,1% соответственно.За неделю с 27 августа по 2 сентября смартфоны подешевели на 1,25 процента, телевизоры — на 0,25 процента, а электропылесосы — на 0,2 процента. Стоимость новых отечественных автомобилей осталась прежней, а иностранных — выросла на 0,05 процента. Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2 процента, а на дизельное топливо — на 0,04 процента. Стоимость перелета в салоне экономического класса снизилась на 8,85 процента, а путевки в дома отдыха и пансионаты подешевели на 4,2 процента и 1,2 процента соответственно.Росстат сообщил о повышении цен на некоторые лекарственные препараты за отчётный период. В частности, стоимость мази "Левомеколь" увеличилась на 1,4%, анальгина — на 1%, поливитаминов — на 0,7%, "Эргоферона" — на 0,6%, аллохола и препарата "Нимесулид" — на 0,4%, валидола — на 0,3%, "Ренгалина" и комбинированных анальгетиков — на 0,2%.

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инфляция, дефляция, продовольственная дефляция, росстат, россия