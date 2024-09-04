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"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ - 04.09.2024, ПРАЙМ
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"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет больше смертей среди украинских военнослужащих. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:11+0300
2024-09-04T15:11+0300
политика
всу
борис джонсон
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет больше смертей среди украинских военнослужащих. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.Ранее Джонсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не все молодые люди на Украине уже призваны на военную службу. По словам Боуза, бывший премьер призывает к массовой мобилизации украинцев, хотя он сам никогда не служил в армии. "Какое же отвратительное существо", — заметил журналист.Ранее Вован и Лексус опубликовали разговор с Джонсоном, в котором выдавали себя за Жака Аттали, идеолога "оранжевых революций". В ходе разговора бывший британский премьер предложил, чтобы Запад предоставил Украине ракеты ATACMS и снял ограничения на их использование.
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всу, борис джонсон
Политика, ВСУ, Борис Джонсон
15:11 04.09.2024
 
"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ

Боуз: Борис Джонсон считает, что погибло еще недостаточно украинцев

© CC BY 2.0 / Andrew Parsons / No 10 Downing StreetБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© CC BY 2.0 / Andrew Parsons / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет больше смертей среди украинских военнослужащих. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
Ранее Джонсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не все молодые люди на Украине уже призваны на военную службу. По словам Боуза, бывший премьер призывает к массовой мобилизации украинцев, хотя он сам никогда не служил в армии.
"Какое же отвратительное существо", — заметил журналист.
Ранее Вован и Лексус опубликовали разговор с Джонсоном, в котором выдавали себя за Жака Аттали, идеолога "оранжевых революций". В ходе разговора бывший британский премьер предложил, чтобы Запад предоставил Украине ракеты ATACMS и снял ограничения на их использование.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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ПолитикаВСУБорис Джонсон
 
 
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