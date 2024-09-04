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"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ

"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Отвратительное существо". На Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ

Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет больше смертей среди украинских военнослужащих. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:11+0300

2024-09-04T15:11+0300

2024-09-04T15:11+0300

политика

всу

борис джонсон

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет больше смертей среди украинских военнослужащих. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.Ранее Джонсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не все молодые люди на Украине уже призваны на военную службу. По словам Боуза, бывший премьер призывает к массовой мобилизации украинцев, хотя он сам никогда не служил в армии. "Какое же отвратительное существо", — заметил журналист.Ранее Вован и Лексус опубликовали разговор с Джонсоном, в котором выдавали себя за Жака Аттали, идеолога "оранжевых революций". В ходе разговора бывший британский премьер предложил, чтобы Запад предоставил Украине ракеты ATACMS и снял ограничения на их использование.

https://1prime.ru/20240904/gosduma-851329378.html

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всу, борис джонсон