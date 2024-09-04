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"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону
"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон является военным преступником, заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T16:08+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон является военным преступником, заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Джонсон – это отъявленный военный преступник, который любит загребать жар чужими руками. Это позор Британии и представитель преступной политической элиты", - сказал крымский политик РИА Новости. Более того, он добавил, что Джонсону нужно перестать играть с огнем, а западным государствам следует помнить о ядерной доктрине России, которая нацелена на защиту ее суверенитета и сдерживание агрессора.Депутат сообщил, что киевскому режиму стоит понимать, чем грозит любая попытка навредить Крыму.Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под именем французского идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали поговорили с Борисом Джонсоном. В ходе разговора британский политик призвал Запад поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения и разрушить Крымский мост.
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россия, украина, борис джонсон
РОССИЯ, УКРАИНА, Борис Джонсон
"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону
Депутат Гемпель посоветовал Борису Джонсону не играть с огнем
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон является военным преступником, заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Джонсон – это отъявленный военный преступник, который любит загребать жар чужими руками. Это позор Британии и представитель преступной политической элиты", - сказал крымский политик РИА Новости.
Более того, он добавил, что Джонсону нужно перестать играть с огнем, а западным государствам следует помнить о ядерной доктрине России, которая нацелена на защиту ее суверенитета и сдерживание агрессора.
Депутат сообщил, что киевскому режиму стоит понимать, чем грозит любая попытка навредить Крыму.
Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под именем французского идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали поговорили с Борисом Джонсоном. В ходе разговора британский политик призвал Запад поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения и разрушить Крымский мост.
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