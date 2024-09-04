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США нарастили покупки одного российского стройматериала
США нарастили покупки одного российского стройматериала - 04.09.2024, ПРАЙМ
США нарастили покупки одного российского стройматериала
Соединенные Штаты и Канада нарастили импорт российской фанеры, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на данные аналитической компании Lesprom Network. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:09+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Канада нарастили импорт российской фанеры, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на данные аналитической компании Lesprom Network.Так, за первые полгода США закупили этого стройматериала на 83,8 тысячи "кубов". Тем не менее, в денежном выражении поставки упали на 16 процентов, до 37,3 миллиона долларов. Канада же увеличила импорт фанеры из России в 2,3 раза, до 7710 кубов.Отмечается, что на государства, которые поддержали антироссийские рестрикции, за шесть месяцев текущего года пришлось порядка 20 процентов от общего объема экспортных поставок российской фанеры.В то же время Китай увеличил закупки российской фанеры в 2,1 раза, Казахстан - на 18 процентов.
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россия, сша, канада, стройматериалы
РОССИЯ, США, КАНАДА, стройматериалы
США нарастили покупки одного российского стройматериала
Lesprom Network: импорт российской фанеры в США вырос на 10 процентов
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты и Канада нарастили импорт российской фанеры, сообщает
издание "Ведомости", ссылаясь на данные аналитической компании Lesprom Network.
Так, за первые полгода США закупили этого стройматериала на 83,8 тысячи "кубов". Тем не менее, в денежном выражении поставки упали на 16 процентов, до 37,3 миллиона долларов.
Канада же увеличила импорт фанеры из России в 2,3 раза, до 7710 кубов.
Отмечается, что на государства, которые поддержали антироссийские рестрикции, за шесть месяцев текущего года пришлось порядка 20 процентов от общего объема экспортных поставок российской фанеры.
В то же время Китай увеличил закупки российской фанеры в 2,1 раза, Казахстан - на 18 процентов.
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