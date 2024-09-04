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ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе
ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе - 04.09.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Совкомбанка по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщило ведомство. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:50+0300
2024-09-04T10:50+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Совкомбанка по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщило ведомство. "В рекламе банка сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Сведения об условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Служба возбудила дело в отношении банка", - говорится в сообщении службы, размещенном в ее Telegram-канале. ФАС подчеркивает, что в случае установления нарушения организации грозит штраф. Совкомбанк основан в 1990 году, головной офис банка расположен в Костроме. Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.
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фас рф, совкомбанк
ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе
ФАС возбудила дело против Совкомбанка по признакам нарушений в рекламе вклада
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Совкомбанка по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщило ведомство.
"В рекламе банка сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Сведения об условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Служба возбудила дело в отношении банка", - говорится в сообщении службы, размещенном в ее Telegram-канале.
ФАС подчеркивает, что в случае установления нарушения организации грозит штраф.
Совкомбанк основан в 1990 году, головной офис банка расположен в Костроме. Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.