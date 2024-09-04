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СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности" - 04.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
Власти трех финских городов намерены закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, поскольку она якобы создает "потенциальную угрозу национальной... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T23:11+0300
2024-09-04T23:11+0300
2024-09-04T23:11+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Власти трех финских городов намерены закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, поскольку она якобы создает "потенциальную угрозу национальной безопасности", сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники. У финско-русской школы в Восточной Финляндии есть три филиала: в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. Ранее местные власти поднимали вопрос о закрытии школы, ссылаясь на сокращение числа учеников в этих городах. Генеральный директор школы Катри Анттила заявила РИА Новости, что власти не имеют права закрыть образовательное учреждение, принадлежащее фонду. Она объяснила это тем, что такие действия противоречили бы фондовому праву Финляндии. Однако мэр Иматры Матиас Хильден считает, что препятствий для закрытия школы нет.По информации, полученной Iltalehti от нескольких источников, в том числе из сферы внешней политики и безопасности, власти уведомили города о том, что функционирование отдельной русской школы может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.Сейчас в Школе Восточной Финляндии обучается 611 детей, уточняет газета. Она отметила, что нельзя допускать ситуации, когда у одной национальности есть своя школа в Финляндии. По его словам, такая ситуация якобы чревата "попытками распространения пророссийской пропаганды". Директор школы сообщила газете, что среди учеников 30-40% русскоязычных, а 60-70% – финскоговорящих.Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учеников финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили прекратить с 2025 года, планируют обжаловать это решение в суде.
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Политика, ФИНЛЯНДИЯ, русский язык
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
Iltalehti: власти трех городов закроют финско-русскую Школу Восточной Финляндии
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Власти трех финских городов намерены закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, поскольку она якобы создает "потенциальную угрозу национальной безопасности", сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники.
У финско-русской школы в Восточной Финляндии есть три филиала: в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. Ранее местные власти поднимали вопрос о закрытии школы, ссылаясь на сокращение числа учеников в этих городах.
Генеральный директор школы Катри Анттила заявила РИА Новости, что власти не имеют права закрыть образовательное учреждение, принадлежащее фонду. Она объяснила это тем, что такие действия противоречили бы фондовому праву Финляндии. Однако мэр Иматры Матиас Хильден считает, что препятствий для закрытия школы нет.
По информации, полученной Iltalehti от нескольких источников, в том числе из сферы внешней политики и безопасности, власти уведомили города о том, что функционирование отдельной русской школы может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.
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Сейчас в Школе Восточной Финляндии обучается 611 детей, уточняет газета.
Она отметила, что нельзя допускать ситуации, когда у одной национальности есть своя школа в Финляндии. По его словам, такая ситуация якобы чревата "попытками распространения пророссийской пропаганды".
Директор школы сообщила газете, что среди учеников 30-40% русскоязычных, а 60-70% – финскоговорящих.
Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учеников финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили прекратить с 2025 года, планируют обжаловать это решение в суде.