https://1prime.ru/20240904/fnb-851337255.html

Минфин оценил снижение объема ФНБ в августе

Минфин оценил снижение объема ФНБ в августе - 04.09.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил снижение объема ФНБ в августе

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август снизился на 112 миллиардов рублей, до 12,166 триллиона рублей, а в долларах – сократился на 8,8... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T16:13+0300

2024-09-04T16:13+0300

2024-09-04T16:13+0300

россия

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август снизился на 112 миллиардов рублей, до 12,166 триллиона рублей, а в долларах – сократился на 8,8 миллиарда долларов, до 133,416 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 сентября 2024 г. объем ФНБ составил 12 165 767 млн рублей или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 133 415,9 млн долл", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 сентября 2024 года объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,854 триллиона рублей или 53,236 миллиарда долларов (2,5% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 223,8 миллиарда юаней, 293,2 тонны золота в обезличенной форме, 1,3 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 690 миллиардов рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов США, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 445,8 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,957 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240904/minfin-851326967.html

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россия, минфин, фнб