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Песков рассказал о переговорах по соглашению о поставках по "Силе Сибири-2"
Песков рассказал о переговорах по соглашению о поставках по "Силе Сибири-2" - 04.09.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о переговорах по соглашению о поставках по "Силе Сибири-2"
Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T06:50+0300
2024-09-04T06:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это коммерческие переговоры. И их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты", - ответил Песков журналистам на полях ВЭФ на вопрос, когда можно ожидать заключения контракта по поставке газа. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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дмитрий песков, газ, сила сибири 2, вэф-2024
Энергетика, Дмитрий Песков, Газ, Сила Сибири 2, ВЭФ-2024
Песков рассказал о переговорах по соглашению о поставках по "Силе Сибири-2"
Песков: коммерческие переговоры идут по соглашению о поставке газа по "Силе Сибири-2"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это коммерческие переговоры. И их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты", - ответил Песков журналистам на полях ВЭФ на вопрос, когда можно ожидать заключения контракта по поставке газа.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
В кабмине рассказали о росте поставок в Китай по "Силе Сибири"