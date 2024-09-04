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Песков рассказал о переговорах по соглашению о поставках по "Силе Сибири-2"

Песков рассказал о переговорах по соглашению о поставках по "Силе Сибири-2" - 04.09.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о переговорах по соглашению о поставках по "Силе Сибири-2"

Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T06:50+0300

2024-09-04T06:50+0300

2024-09-04T06:50+0300

энергетика

дмитрий песков

газ

сила сибири 2

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это коммерческие переговоры. И их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты", - ответил Песков журналистам на полях ВЭФ на вопрос, когда можно ожидать заключения контракта по поставке газа. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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дмитрий песков, газ, сила сибири 2, вэф-2024