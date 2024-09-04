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Минэнерго ожидает роста мирового спроса на газ

Минэнерго ожидает роста мирового спроса на газ - 04.09.2024, ПРАЙМ

Минэнерго ожидает роста мирового спроса на газ

Спрос на газ в мире на горизонте следующих 20 лет вырастет на 10-12%, а потенциал еще выше, заявил на полях Восточного экономического форума первый замминистра... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:41+0300

2024-09-04T08:41+0300

2024-09-04T08:41+0300

энергетика

россия

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вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире на горизонте следующих 20 лет вырастет на 10-12%, а потенциал еще выше, заявил на полях Восточного экономического форума первый замминистра энергетики России Павел Сорокин. "Спрос на газ в мире растет. Как минимум добавит 10-12% на горизонте следующих 20 лет, то есть до 4,5-4,6 триллиона кубометров газа в год. Но потенциал еще выше", - сказал он. Сорокин также добавил, что компания "Газпром" успешно проводит политику диверсификации поставок на южные и восточные направления, несмотря на санкции и "достаточно странное поведение Европы". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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