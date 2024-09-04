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Минэнерго ожидает роста мирового спроса на газ
Минэнерго ожидает роста мирового спроса на газ - 04.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает роста мирового спроса на газ
Спрос на газ в мире на горизонте следующих 20 лет вырастет на 10-12%, а потенциал еще выше, заявил на полях Восточного экономического форума первый замминистра... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:41+0300
2024-09-04T08:41+0300
2024-09-04T08:41+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире на горизонте следующих 20 лет вырастет на 10-12%, а потенциал еще выше, заявил на полях Восточного экономического форума первый замминистра энергетики России Павел Сорокин. "Спрос на газ в мире растет. Как минимум добавит 10-12% на горизонте следующих 20 лет, то есть до 4,5-4,6 триллиона кубометров газа в год. Но потенциал еще выше", - сказал он. Сорокин также добавил, что компания "Газпром" успешно проводит политику диверсификации поставок на южные и восточные направления, несмотря на санкции и "достаточно странное поведение Европы". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, газ, вэф-2024
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ВЭФ-2024
Минэнерго ожидает роста мирового спроса на газ
Минэнерго РФ: спрос на газ в мире вырастет по меньшей мере на 10% за 20 лет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире на горизонте следующих 20 лет вырастет на 10-12%, а потенциал еще выше, заявил на полях Восточного экономического форума первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.
"Спрос на газ в мире растет. Как минимум добавит 10-12% на горизонте следующих 20 лет, то есть до 4,5-4,6 триллиона кубометров газа в год. Но потенциал еще выше", - сказал он.
Сорокин также добавил, что компания "Газпром" успешно проводит политику диверсификации поставок на южные и восточные направления, несмотря на санкции и "достаточно странное поведение Европы".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.