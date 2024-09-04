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В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет

В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет

Объем ежегодных инвестиции российской газовой отрасли в ближайшие пять лет оценивается в 1,7-2 триллиона рублей, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:37+0300

2024-09-04T09:37+0300

2024-09-04T09:37+0300

россия

вэф-2024

газовая отрасль

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем ежегодных инвестиции российской газовой отрасли в ближайшие пять лет оценивается в 1,7-2 триллиона рублей, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. "Газ может давать достаточно существенный объем инвестиций в стране. Мы говорим об инвестициях с учетом труб, разработки месторождений, СПГ - в районе 1,7-2 триллиона в год потенциально на горизонте пяти лет", - сказал он на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, вэф-2024, газовая отрасль