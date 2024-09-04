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В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет - 04.09.2024, ПРАЙМ
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В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет
В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет - 04.09.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет
Объем ежегодных инвестиции российской газовой отрасли в ближайшие пять лет оценивается в 1,7-2 триллиона рублей, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:37+0300
2024-09-04T09:37+0300
россия
вэф-2024
газовая отрасль
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем ежегодных инвестиции российской газовой отрасли в ближайшие пять лет оценивается в 1,7-2 триллиона рублей, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. "Газ может давать достаточно существенный объем инвестиций в стране. Мы говорим об инвестициях с учетом труб, разработки месторождений, СПГ - в районе 1,7-2 триллиона в год потенциально на горизонте пяти лет", - сказал он на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, газовая отрасль
РОССИЯ, ВЭФ-2024, газовая отрасль
09:37 04.09.2024
 
В Минэнерго назвали сумму инвестиций газовой отрасли в ближайшие пять лет

Минэнерго: инвестиции газовой отрасли РФ до 2029 г составят 1,7-2 трлн руб в год

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем ежегодных инвестиции российской газовой отрасли в ближайшие пять лет оценивается в 1,7-2 триллиона рублей, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Газ может давать достаточно существенный объем инвестиций в стране. Мы говорим об инвестициях с учетом труб, разработки месторождений, СПГ - в районе 1,7-2 триллиона в год потенциально на горизонте пяти лет", - сказал он на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РОССИЯВЭФ-2024газовая отрасль
 
 
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