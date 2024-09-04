https://1prime.ru/20240904/gaz-851339626.html

В СФ рассказали, сколько регионов вскоре будут полностью газифицированы

В СФ рассказали, сколько регионов вскоре будут полностью газифицированы - 04.09.2024, ПРАЙМ

В СФ рассказали, сколько регионов вскоре будут полностью газифицированы

По программе социальной газификации в 31 регионе в скором времени может быть достигнут результат в 100 %, считает глава экономического комитета Совфеда Андрей... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T18:02+0300

2024-09-04T18:02+0300

2024-09-04T18:03+0300

энергетика

газификация

россия

совфед

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/42/841444227_0:175:2400:1525_1920x0_80_0_0_78c4ca4132fc3e530fc408c2113880cf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. По программе социальной газификации в 31 регионе в скором времени может быть достигнут результат в 100 %, считает глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. "Вы знаете, у нас достаточно динамично (реализуется программа – ред.), как только у нас происходят предложения по газификации, сразу вырастает геометрически прогрессия, начинается рост. Сейчас можно сказать, что, например, я думаю, "Газпром" в ближайшее время отчитается, в 31 регионе будет 100% газификация. Такие серьезные цифры, конечно. Но уровень газификации наш, не сравним ни с одной страной", — сказал политик в интервью РИА Новости на "полях" Восточного экономического форума. Сенатор рассказал, что при реализации программы социальной газификации бывают разные ситуации. "Начинают строить домовладение в таких несколько удаленных местах", - пояснил политик. При этом владельцы жилья хотели бы также подключиться к газу. "Все привыкают к комфортному проживанию. Да, у нас появляются такие моменты, где-то тяжело подключить газ. И эффективность его тоже нужно считать. Но это все требование времени. Поэтому есть новые технологии, где не обязательно трубопроводный газ, где можно баллонный использовать", — сказал Кутепов. По словам законодателя, в каждом моменте топливный энергетический баланс в каждом регионе должен использоваться максимально. "Поэтому нужно прислушиваться сначала к мнению правительства региона, потом прислушиваться к тем возможностям, к экономическим, техническим, которые существуют для этого", — отметил глава комитета СФ. По словам политика, такие форумы, как ВЭФ, позволяют обсудить важнейшие задачи, стоящие перед государством. "Благодаря работе нашей совместной, выполняя поручение президента, социальная газификация коснулась порядка миллиона домовладений на сегодняшний момент. Мы видим, что уровень ввода жилья значительно стал расти после того, как мы стали заниматься газификацией региона. Стали регистрироваться дома, это, естественно, отражается на социальном развитии, экономическом развитии каждого региона", — отметил он. Кутепов рассказал, что сейчас на повестке дня стоят достаточно амбициозные задачи, которые касаются тех регионов, где не было газа как такового, был альтернативный источник питания. "Главный приоритет, две вещи, мы считаем. Это, конечно, стоимость его тарифа, а второе – это безопасность. Безопасность использования газа в домовладении – это ключевое", - подчеркнул он. По словам законодателя, в газифицированных домовладениях уровень проживания значительно вырос. "И это, естественно, скажется не только на комфорте проживания, но мы также считаем, что это скажется на одной из основных целей – это демографическая, которая сейчас у нас несколько хромает на Дальнем Востоке. Мы стараемся думать о тех вещах, которые кардинально бы изменили жизнь и проживание на Дальнем Востоке, в Сибири", — сказал Кутепов. "Поэтому стоять и дальше будем, я повторюсь, на стороне нашего гражданина, на его комфортном проживании. И главное, на что, каким образом, сколько он будет платить за это комфортное проживание", — заключил сенатор. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240904/gazifikatsiya--851335009.html

https://1prime.ru/20240822/gaz-851068958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газификация, россия, совфед