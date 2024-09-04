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Сенатор назвал условие для газификации всех регионов России

Сенатор назвал условие для газификации всех регионов России - 04.09.2024, ПРАЙМ

Сенатор назвал условие для газификации всех регионов России

Для успешной газификации российских регионов нужно уточнить генеральные схемы газоснабжения субъектов РФ, есть ситуации, когда отсутствуют документы и оператору | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:24+0300

2024-09-04T15:24+0300

2024-09-04T15:24+0300

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Для успешной газификации российских регионов нужно уточнить генеральные схемы газоснабжения субъектов РФ, есть ситуации, когда отсутствуют документы и оператору газификации непонятно, куда вести газ, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. "Один из важнейших социально значимых проектов в стране - газификация регионов России. Во исполнение поручений президента РФ к 2030 году должна быть полностью завершена технически возможная и экономически обоснованная газификация российских регионов", - сказал политик, выступая в рамках сессии Восточного экономического форума "Газификация Дальнего Востока: стабильность или прорыв?". По словам Кутепова, с учетом предложений сенаторского корпуса сформирована законодательная база для ускоренной газификации. Были внесены необходимые изменения в федеральные законы, правительство РФ скорректировало свои нормативные правовые акты. "Сегодня на повестке дня разработка таких мер, которые повысили бы темпы газификации страны в целом. И такая возможность нам предоставляется. В условиях санкционного давления, трансформации рынка энергоресурсов, переориентации экономических связей на Восток, необходимости увеличения и обеспечения внутреннего спроса, одним из важных вопросов стала газификация Восточной Сибири и Дальнего Востока", - отметил он. Именно здесь большинство граждан и предприятий используют уголь, дизельное топливо и мазут, что негативно сказывается не только на здоровье и качестве жизни населения, но и на экономических показателях производства, добавил Кутепов. По его мнению, при реализации программ газификации необходимо создавать новые газоперерабатывающие и газохимические производства для обеспечения не только экспорта газа, но и продуктов его высокой переработки. "И это не просто технологический суверенитет, но технологическое лидерство", – сказал политик. "Для реализации столь масштабных планов требуют актуализации документы стратегического планирования, начиная с Энергетической стратегии РФ до 2035 года до топливно-энергетических балансов (ТЭБ) и генеральных схем газоснабжения и газификации субъектов Федерации", - полагает он. И здесь важно планирование, подчеркнул Кутепов. Так, выявлена ситуация, "когда отсутствуют схемы газоснабжения населенных пунктов в субъектах, а, следовательно, оператору газификации непонятно, куда вести газ", рассказал сенатор. По его словам, системным решением по газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока должно стать развитие магистральной газовой инфраструктуры. При этом энергообеспечение регионов должно основываться на четких перспективных ТЭБах, с учетом сырьевой и инфраструктурной специфики регионов, экономической целесообразности газификации, вариантов альтернативной газификации и соответствующих источников финансирования. Кутепов сообщил, что на Совете по вопросам газификации субъектов РФ при СФ сенаторы приняли решение вместе с Минэнерго, ФАС, "Газпромом" просчитать оценку последствий перехода с угля на газ, а также оценить тарифные последствия по электричеству и теплу при переходе на газ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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вэф-2024, газификация, россия