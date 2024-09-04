https://1prime.ru/20240904/gosduma-851326401.html

В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Отказ американского бизнесмена Илона Маска содействовать Киеву в ударах по Крыму демонстрирует его здравомыслие, заявил депутат Государственной Думы от... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T11:37+0300

2024-09-04T11:37+0300

2024-09-04T11:37+0300

россия

сша

илон маск

украина

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Отказ американского бизнесмена Илона Маска содействовать Киеву в ударах по Крыму демонстрирует его здравомыслие, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет. "Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США", - сказал парламентарий РИА Новости. Шеремет отметил, что если бы у власти в США были такие люди как Маск, то мир никогда бы не балансировал на грани третьей мировой войны. Более того, он выразил сожаление, что предприниматель не участвует в президентской гонке.Ранее Маск упомянул, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли российского ВМФ, потому что это было бы нарушением антироссийских рестрикций США. Он также добавил, что против того, чтобы Starlink превращался в военную систему.

https://1prime.ru/20240903/starlink-851314644.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, илон маск, украина, военная помощь украине