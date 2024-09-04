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В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму - 04.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
Отказ американского бизнесмена Илона Маска содействовать Киеву в ударах по Крыму демонстрирует его здравомыслие, заявил депутат Государственной Думы от... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:37+0300
2024-09-04T11:37+0300
2024-09-04T11:37+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Отказ американского бизнесмена Илона Маска содействовать Киеву в ударах по Крыму демонстрирует его здравомыслие, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет. "Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США", - сказал парламентарий РИА Новости. Шеремет отметил, что если бы у власти в США были такие люди как Маск, то мир никогда бы не балансировал на грани третьей мировой войны. Более того, он выразил сожаление, что предприниматель не участвует в президентской гонке.Ранее Маск упомянул, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли российского ВМФ, потому что это было бы нарушением антироссийских рестрикций США. Он также добавил, что против того, чтобы Starlink превращался в военную систему.
https://1prime.ru/20240903/starlink-851314644.html
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россия, сша, илон маск, украина, военная помощь украине
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В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
Депутат Шеремет назвал здравомыслием отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Отказ американского бизнесмена Илона Маска содействовать Киеву в ударах по Крыму демонстрирует его здравомыслие, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США", - сказал парламентарий РИА Новости.
Шеремет отметил, что если бы у власти в США были такие люди как Маск, то мир никогда бы не балансировал на грани третьей мировой войны. Более того, он выразил сожаление, что предприниматель не участвует в президентской гонке.
Ранее Маск упомянул, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли российского ВМФ, потому что это было бы нарушением антироссийских рестрикций США. Он также добавил, что против того, чтобы Starlink превращался в военную систему.
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ