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"Осеннее обострение". В ГД раскритиковали слова Джонсона про Крымский мост
"Осеннее обострение". В ГД раскритиковали слова Джонсона про Крымский мост - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Осеннее обострение". В ГД раскритиковали слова Джонсона про Крымский мост
Призывы бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона помочь ВСУ "снести" Керченский мост является осенним обострением, заявил депутат Государственной Думы... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:55+0300
2024-09-04T12:55+0300
2024-09-04T12:56+0300
россия
украина
борис джонсон
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Призывы бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона помочь ВСУ "снести" Керченский мост является осенним обострением, заявил депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Парламентарий добавил, что Джонсон потерял свой пост как раз потому, что англичанам "надоели" его дикие заявления. По его словам, экс-премьер не успокоился, он продолжил ненавидеть Россию."Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут", - сказал Ивлев агентству РИА Новости.Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под именем французского идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали поговорили с Борисом Джонсоном. В ходе разговора британский политик призвал Запад поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения и разрушить Крымский мост.
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россия, украина, борис джонсон, крымский мост
РОССИЯ, УКРАИНА, Борис Джонсон, Крымский мост
"Осеннее обострение". В ГД раскритиковали слова Джонсона про Крымский мост
Депутат Госдумы назвал заявление Джонсона по Крымскому мосту осенним обострением
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Призывы бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона помочь ВСУ "снести" Керченский мост является осенним обострением, заявил депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Парламентарий добавил, что Джонсон потерял свой пост как раз потому, что англичанам "надоели" его дикие заявления. По его словам, экс-премьер не успокоился, он продолжил ненавидеть Россию.
"Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут", - сказал Ивлев агентству РИА Новости.
Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под именем французского идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали поговорили с Борисом Джонсоном. В ходе разговора британский политик призвал Запад поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения и разрушить Крымский мост.
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте