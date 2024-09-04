https://1prime.ru/20240904/gosduma-851329378.html

"Осеннее обострение". В ГД раскритиковали слова Джонсона про Крымский мост

"Осеннее обострение". В ГД раскритиковали слова Джонсона про Крымский мост - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Осеннее обострение". В ГД раскритиковали слова Джонсона про Крымский мост

Призывы бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона помочь ВСУ "снести" Керченский мост является осенним обострением, заявил депутат Государственной Думы... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:55+0300

2024-09-04T12:55+0300

2024-09-04T12:56+0300

россия

украина

борис джонсон

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – ПРАЙМ. Призывы бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона помочь ВСУ "снести" Керченский мост является осенним обострением, заявил депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Парламентарий добавил, что Джонсон потерял свой пост как раз потому, что англичанам "надоели" его дикие заявления. По его словам, экс-премьер не успокоился, он продолжил ненавидеть Россию."Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут", - сказал Ивлев агентству РИА Новости.Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под именем французского идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали поговорили с Борисом Джонсоном. В ходе разговора британский политик призвал Запад поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения и разрушить Крымский мост.

https://1prime.ru/20240904/krymskiy-most-851322597.html

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россия, украина, борис джонсон, крымский мост