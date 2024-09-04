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МВФ может подтолкнуть Украину к девальвации гривны, пишут СМИ

МВФ может подтолкнуть Украину к девальвации гривны, пишут СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ

МВФ может подтолкнуть Украину к девальвации гривны, пишут СМИ

Международный валютный фонд (МВФ) может подтолкнуть Украину к девальвации национальной валюты, снижению процентных ставок и увеличению налогов для покрытия... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:32+0300

2024-09-04T15:32+0300

2024-09-04T15:32+0300

экономика

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) может подтолкнуть Украину к девальвации национальной валюты, снижению процентных ставок и увеличению налогов для покрытия дефицита бюджета и получения дальнейшей помощи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Украинские чиновники ожидают, что на этой неделе Международный валютный фонд подтолкнет их к более быстрой девальвации валюты, снижению процентных ставок и усилению работы по повышению налогов, чтобы покрыть бюджетный дефицит страны", - сообщает агентство, ссылаясь на осведомленные источники. Украинский премьер Денис Шмыгаль 2 сентября заявил, что МВФ начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины. Если фонд решит, что страна достигает целевых показателей программы, Украина этой осенью может получить очередной транш на 1,1 миллиарда долларов. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,6 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов. Дефицит бюджета Украины в следующем году составит 15 миллиардов долларов, и на этом фоне МВФ планирует призвать центробанк Украины быстрее девальвировать гривну и смягчить свою денежно-кредитную политику в условиях умеренной инфляции, говорят источники Блумберг. Это может повысить доходы бюджета в местной валюте и сделать заимствования дешевле, отмечает агентство. Со своей стороны Нацбанк Украины не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны, которая с октября 2023 года потеряла уже более 10% стоимости, отмечается в материале. Украинский нацбанк в октябре прошлого года отменил фиксированный курс гривны к доллару, перейдя на так называемый режим управляемой гибкости курса. По информации источников агентства, в ходе обсуждений перед встречами на этой неделе МВФ также раскритиковал план правительства Украины по повышению некоторых налогов как слишком мягкий, предложив, в частности, повысить НДС с текущих 20%.

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