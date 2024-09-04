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Гросси назвал хрупкой ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Гросси назвал хрупкой ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС - 04.09.2024, ПРАЙМ
Гросси назвал хрупкой ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС на фоне боевых действий остается нестабильной и хрупкой. Об этом рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T17:13+0300
2024-09-04T17:13+0300
2024-09-04T17:13+0300
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ЭНЕРГОДАР, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС на фоне боевых действий остается нестабильной и хрупкой. Об этом рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Он добавил, что в среду о узнал об обстреле территории недалеко от ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ даст объективную оценку тому, что происходит.Кроме того, по словам Гросси, организация обеспокоена проблемами, связанными с охлаждением реакторов электростанции. В то же время, он отметил, что персонал станции предпринимает меры по контролю над ситуацией.Глава МАГАТЭ сообщил, что она не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, они являются профессионалами в ядерной сфере.Ранее 3 сентября Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.
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россия, магатэ
Гросси назвал хрупкой ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Гросси: позиция МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС непоколебима
ЭНЕРГОДАР, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС на фоне боевых действий остается нестабильной и хрупкой. Об этом рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он добавил, что в среду о узнал об обстреле территории недалеко от ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ даст объективную оценку тому, что происходит.
Кроме того, по словам Гросси, организация обеспокоена проблемами, связанными с охлаждением реакторов электростанции. В то же время, он отметил, что персонал станции предпринимает меры по контролю над ситуацией.
Глава МАГАТЭ сообщил, что она не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, они являются профессионалами в ядерной сфере.
Ранее 3 сентября Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.
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