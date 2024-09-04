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В Росрыболовстве рассказали о ценах на черную икру
В Росрыболовстве рассказали о ценах на черную икру - 04.09.2024, ПРАЙМ
В Росрыболовстве рассказали о ценах на черную икру
Цена на черную икру в России не снизится из-за высоких затрат на ее производство, заявил агентству РИА Новости в ходе ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:37+0300
2024-09-04T08:37+0300
2024-09-04T09:02+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Цена на черную икру в России не снизится из-за высоких затрат на ее производство, заявил агентству РИА Новости в ходе ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков."На самом деле затраты при производстве черной икры очень высокие. Осетр вырастает за 7-8 лет, чтобы уже начать давать икру. Все это время его необходимо кормить. Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь", - рассказал собеседник издания.По словам Шестакова, Россия экспортирует рыбу и морепродукты в более чем 80 стран мира, включая Китай и Японию. Он отметил, что самыми популярными российскими рыбными продуктами, поставляемыми в Китай, являются минтай, красная рыба, иваси, а также рыбная мука и рыбий жир.Глава ведомства подчеркнул, что экспортная деятельность России в этом направлении является важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность.
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россия, росрыболовство
ВЭФ-2024, РОССИЯ, Росрыболовство
В Росрыболовстве рассказали о ценах на черную икру
Росрыболовство: цены на черную икру в России падать не будут
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Цена на черную икру в России не снизится из-за высоких затрат на ее производство, заявил агентству РИА Новости в ходе ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"На самом деле затраты при производстве черной икры очень высокие. Осетр вырастает за 7-8 лет, чтобы уже начать давать икру. Все это время его необходимо кормить. Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь", - рассказал собеседник издания.
По словам Шестакова, Россия экспортирует рыбу и морепродукты в более чем 80 стран мира, включая Китай и Японию. Он отметил, что самыми популярными российскими рыбными продуктами, поставляемыми в Китай, являются минтай, красная рыба, иваси, а также рыбная мука и рыбий жир.
Глава ведомства подчеркнул, что экспортная деятельность России в этом направлении является важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность.