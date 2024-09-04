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В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 04.09.2024, ПРАЙМ
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта с 51,1 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 04.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта с 51,1 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности зафиксировал значение 52,3 в середине третьего квартала по сравнению с 51,1 в июле. Последние данные указывают на умеренное увеличение объемов производства в российских компаниях сферы услуг, причем этот рост был самым быстрым с января. Повышение активности, как правило, связано с ростом спроса со стороны клиентов и связанным с этим ростом объемов нового бизнеса", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
S&P: Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе вырос до 52,3 пункта с 51,1 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности зафиксировал значение 52,3 в середине третьего квартала по сравнению с 51,1 в июле. Последние данные указывают на умеренное увеличение объемов производства в российских компаниях сферы услуг, причем этот рост был самым быстрым с января. Повышение активности, как правило, связано с ростом спроса со стороны клиентов и связанным с этим ростом объемов нового бизнеса", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.