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Посол Индии рассказал об ожиданиях от торговли с Россией - 04.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Посол Индии рассказал об ожиданиях от торговли с Россией
Посол Индии рассказал об ожиданиях от торговли с Россией - 04.09.2024, ПРАЙМ
Посол Индии рассказал об ожиданиях от торговли с Россией
Индия хотела бы закупать у России не только сырье, но и товары с высокой добавленной стоимостью, заявил на ВЭФ индийский посол в Москве Винар Кумай. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T07:14+0300
2024-09-04T07:14+0300
экономика
индия
россия
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Индия хотела бы закупать у России не только сырье, но и товары с высокой добавленной стоимостью, заявил на ВЭФ индийский посол в Москве Винар Кумай. "Да, безусловно… Мы рассматриваем возможность покупки не только сырья, но и других материалов. Мы также предлагаем возможность инвестировать в Индию, зарабатывать в Индии", - сказал дипломат на одной из дискуссий в ответ на вопрос, хочет ли Нью-Дели закупать товары с высокой добавленной стоимостью. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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индия, россия, вэф-2024
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, ВЭФ-2024
07:14 04.09.2024
 
Посол Индии рассказал об ожиданиях от торговли с Россией

Индия хочет закупать в России товары с высокой добавленной стоимостью

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Индия хотела бы закупать у России не только сырье, но и товары с высокой добавленной стоимостью, заявил на ВЭФ индийский посол в Москве Винар Кумай.
"Да, безусловно… Мы рассматриваем возможность покупки не только сырья, но и других материалов. Мы также предлагаем возможность инвестировать в Индию, зарабатывать в Индии", - сказал дипломат на одной из дискуссий в ответ на вопрос, хочет ли Нью-Дели закупать товары с высокой добавленной стоимостью.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
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ЭкономикаИНДИЯРОССИЯВЭФ-2024
 
 
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