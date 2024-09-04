https://1prime.ru/20240904/inflyatsiya-851340601.html

Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции

Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции - 04.09.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции

На 2 сентября уровень инфляции в России замедлился до 8,87% в годовом выражении по сравнению с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T19:11+0300

2024-09-04T19:11+0300

2024-09-04T19:11+0300

экономика

инфляция

инфляция в россии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. На 2 сентября уровень инфляции в России замедлился до 8,87% в годовом выражении по сравнению с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Согласно данным министерства, цены на продовольственные товары снизились на 0,01% за неделю с 27 августа по 2 сентября. Особенно заметно подешевели плодоовощные продукты — на 1,7%. В то же время, рост цен на остальные продукты замедлился до 0,13%, в сравнении с 0,2% на предыдущей неделе.В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился и составил 0,08%. Особенно заметно снизились цены на электро- и бытовые приборы — они стали дешевле на 0,94%. Цены на медицинские товары выросли на 0,51%, а на строительные материалы — на 0,3%.В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились на 0,69 процента. После окончания сезона отпусков цены на авиабилеты на внутренние рейсы снизились на 8,85 процента. Также цены на услуги санаториев стали ниже на 2,96 процента, а рост цен на услуги гостиниц остановился.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция, инфляция в россии