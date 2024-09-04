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Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции
Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции - 04.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции
На 2 сентября уровень инфляции в России замедлился до 8,87% в годовом выражении по сравнению с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T19:11+0300
2024-09-04T19:11+0300
экономика
инфляция
инфляция в россии
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. На 2 сентября уровень инфляции в России замедлился до 8,87% в годовом выражении по сравнению с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Согласно данным министерства, цены на продовольственные товары снизились на 0,01% за неделю с 27 августа по 2 сентября. Особенно заметно подешевели плодоовощные продукты — на 1,7%. В то же время, рост цен на остальные продукты замедлился до 0,13%, в сравнении с 0,2% на предыдущей неделе.В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился и составил 0,08%. Особенно заметно снизились цены на электро- и бытовые приборы — они стали дешевле на 0,94%. Цены на медицинские товары выросли на 0,51%, а на строительные материалы — на 0,3%.В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились на 0,69 процента. После окончания сезона отпусков цены на авиабилеты на внутренние рейсы снизились на 8,85 процента. Также цены на услуги санаториев стали ниже на 2,96 процента, а рост цен на услуги гостиниц остановился.
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инфляция, инфляция в россии
Экономика, инфляция, инфляция в России
19:11 04.09.2024
 
Минэкономразвития оценил уровень годовой инфляции

МЭР: инфляция в РФ на 2 сентября составила 8,87% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. На 2 сентября уровень инфляции в России замедлился до 8,87% в годовом выражении по сравнению с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Согласно данным министерства, цены на продовольственные товары снизились на 0,01% за неделю с 27 августа по 2 сентября. Особенно заметно подешевели плодоовощные продукты — на 1,7%. В то же время, рост цен на остальные продукты замедлился до 0,13%, в сравнении с 0,2% на предыдущей неделе.
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
В ЦБ оценили вероятность замедления инфляции до таргета
29 августа, 15:43
В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился и составил 0,08%. Особенно заметно снизились цены на электро- и бытовые приборы — они стали дешевле на 0,94%. Цены на медицинские товары выросли на 0,51%, а на строительные материалы — на 0,3%.
В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились на 0,69 процента. После окончания сезона отпусков цены на авиабилеты на внутренние рейсы снизились на 8,85 процента. Также цены на услуги санаториев стали ниже на 2,96 процента, а рост цен на услуги гостиниц остановился.
 
Экономикаинфляцияинфляция в России
 
 
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