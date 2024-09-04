https://1prime.ru/20240904/ipoteka-851328599.html

В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки

В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки - 04.09.2024, ПРАЙМ

В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки

Банк ВТБ примет на работу агентов недвижимости компании "Этажи" для оптимизации процесса выдачи ипотеки, сообщил РИА Недвижимость директор "Этажей" Ильдар... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:32+0300

2024-09-04T12:32+0300

2024-09-04T12:32+0300

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ипотека

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ примет на работу агентов недвижимости компании "Этажи" для оптимизации процесса выдачи ипотеки, сообщил РИА Недвижимость директор "Этажей" Ильдар Хусаинов. Соглашение об этом стороны подписали на ВЭФ. "Эксперты "Этажей" будут консультировать будущих заемщиков по ипотеке, оформлять заявки на кредиты и помогать получить одобрение банка по выбранному объекту, но самое главное - они получат полномочия на подписание кредитно-обеспечительной документации, что исключит необходимость дополнительного обращения в банк при покупке недвижимости в ипотеку", - уточнил Хусаинов. Агенты недвижимости одновременно будут и сотрудниками ВТБ, на них распространяются все принципы банковской работы, поэтому клиентские данные будут надежно защищены, прокомментировали соглашение в банке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240903/ipoteka-851307070.html

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россия, вэф-2024, ипотека, втб