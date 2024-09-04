Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240904/ipoteka-851328599.html
В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки
В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки - 04.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки
Банк ВТБ примет на работу агентов недвижимости компании "Этажи" для оптимизации процесса выдачи ипотеки, сообщил РИА Недвижимость директор "Этажей" Ильдар... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:32+0300
2024-09-04T12:32+0300
россия
вэф-2024
ипотека
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ примет на работу агентов недвижимости компании "Этажи" для оптимизации процесса выдачи ипотеки, сообщил РИА Недвижимость директор "Этажей" Ильдар Хусаинов. Соглашение об этом стороны подписали на ВЭФ. "Эксперты "Этажей" будут консультировать будущих заемщиков по ипотеке, оформлять заявки на кредиты и помогать получить одобрение банка по выбранному объекту, но самое главное - они получат полномочия на подписание кредитно-обеспечительной документации, что исключит необходимость дополнительного обращения в банк при покупке недвижимости в ипотеку", - уточнил Хусаинов. Агенты недвижимости одновременно будут и сотрудниками ВТБ, на них распространяются все принципы банковской работы, поэтому клиентские данные будут надежно защищены, прокомментировали соглашение в банке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240903/ipoteka-851307070.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вэф-2024, ипотека, втб
РОССИЯ, ВЭФ-2024, ипотека, ВТБ
12:32 04.09.2024
 
В ВТБ предложили способ оптимизации выдачи ипотеки

ВТБ трудоустроит риелторов "Этажей" для оптимизации выдачи ипотеки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ примет на работу агентов недвижимости компании "Этажи" для оптимизации процесса выдачи ипотеки, сообщил РИА Недвижимость директор "Этажей" Ильдар Хусаинов.
Соглашение об этом стороны подписали на ВЭФ.
"Эксперты "Этажей" будут консультировать будущих заемщиков по ипотеке, оформлять заявки на кредиты и помогать получить одобрение банка по выбранному объекту, но самое главное - они получат полномочия на подписание кредитно-обеспечительной документации, что исключит необходимость дополнительного обращения в банк при покупке недвижимости в ипотеку", - уточнил Хусаинов.
Агенты недвижимости одновременно будут и сотрудниками ВТБ, на них распространяются все принципы банковской работы, поэтому клиентские данные будут надежно защищены, прокомментировали соглашение в банке.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Якутск - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки"
Вчера, 15:06
 
РОССИЯВЭФ-2024ипотекаВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала