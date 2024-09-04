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Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки

Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки - 04.09.2024, ПРАЙМ

Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:14+0300

2024-09-04T15:14+0300

2024-09-04T15:14+0300

вэф-2024

дальневосточная ипотека

арктическая ипотека

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%."Просим рассмотреть возможность сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%", — сказал Чекунков. Министр отметил, что дальневосточная ипотека остаётся самой популярной мерой социальной поддержки среди населения и играет ключевую роль в удержании и привлечении молодёжи на Дальний Восток. Несмотря на то, что дальневосточная и арктическая ипотеки составляют всего 4% от общего числа льготных ипотечных программ, именно в этих регионах наиболее сложные условия для жизни.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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дальневосточная ипотека, арктическая ипотека