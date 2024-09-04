Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024ВЭФ-2024
https://1prime.ru/20240904/ipoteka-851334380.html
Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки
Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки - 04.09.2024, ПРАЙМ
Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки
Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:14+0300
2024-09-04T15:14+0300
вэф-2024
дальневосточная ипотека
арктическая ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_bb1573a40cd1b86e27d967f76cba01bf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%."Просим рассмотреть возможность сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%", — сказал Чекунков. Министр отметил, что дальневосточная ипотека остаётся самой популярной мерой социальной поддержки среди населения и играет ключевую роль в удержании и привлечении молодёжи на Дальний Восток. Несмотря на то, что дальневосточная и арктическая ипотеки составляют всего 4% от общего числа льготных ипотечных программ, именно в этих регионах наиболее сложные условия для жизни.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_ec928f3c63337e65fadb493eecca31e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дальневосточная ипотека, арктическая ипотека
ВЭФ-2024, Дальневосточная ипотека, арктическая ипотека
15:14 04.09.2024
 
Путина попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки

Путина попросили удержать ставку дальневосточной и арктической ипотеки на 2%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%.
"Просим рассмотреть возможность сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%", — сказал Чекунков.
Министр отметил, что дальневосточная ипотека остаётся самой популярной мерой социальной поддержки среди населения и играет ключевую роль в удержании и привлечении молодёжи на Дальний Восток. Несмотря на то, что дальневосточная и арктическая ипотеки составляют всего 4% от общего числа льготных ипотечных программ, именно в этих регионах наиболее сложные условия для жизни.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ВЭФ-2024Дальневосточная ипотекаарктическая ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала