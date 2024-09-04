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В МЭР оценили снижение издержек российского бизнеса
В МЭР оценили снижение издержек российского бизнеса - 04.09.2024, ПРАЙМ
В МЭР оценили снижение издержек российского бизнеса
Одной из эффективных форм в рамках контрольно-надзорной деятельности в России стали профилактические визиты, число которых, в отличие от проверок, растет;... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:45+0300
2024-09-04T09:45+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Одной из эффективных форм в рамках контрольно-надзорной деятельности в России стали профилактические визиты, число которых, в отличие от проверок, растет; благодаря этому снижаются издержки бизнеса от контроля - в нынешнем году они сократились уже на 86% по сравнению с 2019 годом, заявил РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. "Количество профилактических визитов значительно выросло, что говорит о востребованности данной формы взаимодействия с бизнесом. Так, в 2023 году их число перевалило за миллион, превысив в три раза показатель 2022 года", - сказал он на полях сессии ВЭФ "Сколько стоит контроль?". С 2023 года, добавил Херсонцев, у предпринимателей появилась возможность оставить отзыв на проведенный профилактический визит. "Мы видим высокую оценку эффективности профилактических визитов. Всего за первое полугодие текущего года было оценено более 4 тысяч профилактических визитов. Средняя оценка 9,9 балла из 10. 96% процентов предпринимателей рекомендуют принять участие в профилактическом визите своим коллегам", - заметил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что "несмотря на приоритет профилактики, нужно постоянно проводить мониторинг издержек от контроля". Оценку издержек, сообщил Херсонцев, сейчас проводит Центр стратегических разработок (ЦСР), в расчет принимаются только издержки от непосредственного взаимодействия органа контроля и бизнеса. "По расчетам ЦСР, в 2024 году по сравнению с 2019 годом издержки бизнеса снизились на 86% (291 миллиард рублей), но уровень взаимодействия с бизнесом остался на прежнем уровне. Такие исследования возможны благодаря тому, что государственный контроль становится все более прозрачным с каждым годом, все данные размещены в открытом доступе в реестре проверок", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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россия, бизнес
В МЭР оценили снижение издержек российского бизнеса
МЭР: благодаря профилактическим визитам издержки бизнеса снизились на 86%
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Одной из эффективных форм в рамках контрольно-надзорной деятельности в России стали профилактические визиты, число которых, в отличие от проверок, растет; благодаря этому снижаются издержки бизнеса от контроля - в нынешнем году они сократились уже на 86% по сравнению с 2019 годом, заявил РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.
"Количество профилактических визитов значительно выросло, что говорит о востребованности данной формы взаимодействия с бизнесом. Так, в 2023 году их число перевалило за миллион, превысив в три раза показатель 2022 года", - сказал он на полях сессии ВЭФ "Сколько стоит контроль?".
С 2023 года, добавил Херсонцев, у предпринимателей появилась возможность оставить отзыв на проведенный профилактический визит.
"Мы видим высокую оценку эффективности профилактических визитов. Всего за первое полугодие текущего года было оценено более 4 тысяч профилактических визитов. Средняя оценка 9,9 балла из 10. 96% процентов предпринимателей рекомендуют принять участие в профилактическом визите своим коллегам", - заметил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что "несмотря на приоритет профилактики, нужно постоянно проводить мониторинг издержек от контроля".
Оценку издержек, сообщил Херсонцев, сейчас проводит Центр стратегических разработок (ЦСР), в расчет принимаются только издержки от непосредственного взаимодействия органа контроля и бизнеса.
"По расчетам ЦСР, в 2024 году по сравнению с 2019 годом издержки бизнеса снизились на 86% (291 миллиард рублей), но уровень взаимодействия с бизнесом остался на прежнем уровне. Такие исследования возможны благодаря тому, что государственный контроль становится все более прозрачным с каждым годом, все данные размещены в открытом доступе в реестре проверок", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.