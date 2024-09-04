https://1prime.ru/20240904/izderzhki-851321857.html

В МЭР оценили снижение издержек российского бизнеса

В МЭР оценили снижение издержек российского бизнеса - 04.09.2024, ПРАЙМ

В МЭР оценили снижение издержек российского бизнеса

Одной из эффективных форм в рамках контрольно-надзорной деятельности в России стали профилактические визиты, число которых, в отличие от проверок, растет;... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:45+0300

2024-09-04T09:45+0300

2024-09-04T09:45+0300

вэф-2024

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/78/841427821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_394b1832b7819c5ee81cf82830978bf3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Одной из эффективных форм в рамках контрольно-надзорной деятельности в России стали профилактические визиты, число которых, в отличие от проверок, растет; благодаря этому снижаются издержки бизнеса от контроля - в нынешнем году они сократились уже на 86% по сравнению с 2019 годом, заявил РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. "Количество профилактических визитов значительно выросло, что говорит о востребованности данной формы взаимодействия с бизнесом. Так, в 2023 году их число перевалило за миллион, превысив в три раза показатель 2022 года", - сказал он на полях сессии ВЭФ "Сколько стоит контроль?". С 2023 года, добавил Херсонцев, у предпринимателей появилась возможность оставить отзыв на проведенный профилактический визит. "Мы видим высокую оценку эффективности профилактических визитов. Всего за первое полугодие текущего года было оценено более 4 тысяч профилактических визитов. Средняя оценка 9,9 балла из 10. 96% процентов предпринимателей рекомендуют принять участие в профилактическом визите своим коллегам", - заметил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что "несмотря на приоритет профилактики, нужно постоянно проводить мониторинг издержек от контроля". Оценку издержек, сообщил Херсонцев, сейчас проводит Центр стратегических разработок (ЦСР), в расчет принимаются только издержки от непосредственного взаимодействия органа контроля и бизнеса. "По расчетам ЦСР, в 2024 году по сравнению с 2019 годом издержки бизнеса снизились на 86% (291 миллиард рублей), но уровень взаимодействия с бизнесом остался на прежнем уровне. Такие исследования возможны благодаря тому, что государственный контроль становится все более прозрачным с каждым годом, все данные размещены в открытом доступе в реестре проверок", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес