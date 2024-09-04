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Китай раздул долговой "пузырь", который вот-вот лопнет

Китай раздул долговой "пузырь", который вот-вот лопнет - 04.09.2024, ПРАЙМ

Китай раздул долговой "пузырь", который вот-вот лопнет

Планы Китая по выпуску до конца 2024 года казначейских облигаций местных органов власти и специальных облигаций центрального правительства на общую сумму... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:00+0300

2024-09-04T08:00+0300

2024-09-04T08:00+0300

мнения аналитиков

китайские компании

экономика китая

кризис

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Планы Китая по выпуску до конца 2024 года казначейских облигаций местных органов власти и специальных облигаций центрального правительства на общую сумму порядка 2,68 трлн юаней ($376 млрд) могут лопнуть "пузырь" на рынке ценных бумаг. Об этом на днях сообщила Financial Times со ссылкой на инвесторов и источников, близких к центробанку КНР.Привлечение новых ассигнований посредством дополнительного выпуска государственного долга должно помочь властям Китая найти выход из затянувшейся рецессии. Разочарование по поводу слабеющей экономики и отсутствия действенных мер политического стимулирования нарастает уже далеко за пределами Китая.Следует выделить три основных причины, почему Китай может столкнуться с мощнейшим экономическим кризисом.1.Снижение цен на товары/услуги и отсутствие покупательского спроса внутри страны.Экономический рост Китая замедлился до 4,75% с очень высоких ежегодных темпов в 7-8% в 2010-х годах. Причиной стала несбалансированная экономическая модель, которой Поднебесная придерживалась последние 30 лет. Перепроизводство повысило зависимость Китая от внешних рынков. Внутренний спрос оказался не в состоянии полностью поглотить продукцию обрабатывающей промышленности. Критической эта ситуации стала на фоне растущего сопротивления экспорту китайских товаров со стороны Соединенных Штатов и Европы.2. Торговая война Китая и США негативно сказалась на экономике Поднебесной.В дополнение к отказу от отмены китайских импортных тарифов Дональда Трампа, нынешний президент Джо Байден ввел 100-процентный сбор на китайские электромобили, повысил пошлины на другие китайские стратегические товары. В случае своего нового избрания Трамп намерен ввести 60-процентный тариф на весь китайский экспорт. Кажется, что независимо от результатов выборов в США торговые барьеры с Китаем будут только расти.Ухудшающиеся торговые отношения с Соединенными Штатами серьезно омрачают долгосрочные перспективы экономического роста Китая и уже привели к сокращению позиций на китайском рынке крупных международных инвестиционных фондов.3. Надувшийся пузырь на рынке жилья и кредитования в КитаеКрупные западные инвестбанки уже прямо критикуют финансовую и монетарную политику Китая. Более того, многие уверены, что есть все явные доказательства того, что пузырь в недвижимости на рынке жилья и кредитования в Китае лопнул.Согласно публичным данным, жилищное строительство составляет порядка 30% экономики Китая, что почти в 1,5 раза больше, чем в других странах. Цены на жилье снижаются, 65 миллионов единиц жилья остаются незанятыми, многие жилищные проекты заморожены. Рядкрупных застройщиков, включая Evergrande, объявил дефолт по своим кредитам.Растет объем кредитования частного сектора Китая. Согласно данным Банка международных расчетов, с 2008 года он вырос на 100% процентов ВВП. Такие темпы роста закредитованности превышают те, что предшествовали застою экономики Японии в начале 1990-х годов и краху рынка жилья и роста низкокачественных кредитов в США в 2008 году.Несмотря на явное ухудшение в экономике, у Китая есть все шансы на то, чтобы выровнять текущую рецессию и добиться плановых показателей по ВВП. К тому же нужно понимать, что государственные заимствования – это вынужденная мера, к которой периодически прибегают правительства разных государств.С учетом некоторой обособленности России на новом геополитическом ландшафте, на российский рынок "китайский пузырь" окажет наименьшее влияние. Правда, и полностью избежать этого влияния не удастся.Падение мирового спроса в результате замедления экономики Китая может нанести удар по российскому экспорту энергоносителей, в первую очередь – нефти. Сокращение выручки российских экспортеров приведет к снижению предложения валюты и, как следствие, к ослаблению рубля, что может создать риски роста инфляции в РФ.Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Целищев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0f/850903185_0:89:853:942_100x100_80_0_0_728a66b3b44c2f4779b62542054b9495.jpg

мнения аналитиков, китайские компании, экономика китая, кризис