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В "Сбере" допустили повышение ключевой ставки ЦБ
В "Сбере" допустили повышение ключевой ставки ЦБ - 04.09.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" допустили повышение ключевой ставки ЦБ
Аналитики Сбербанка допускают либо повышение, либо сохранение ключевой ставки Центробанка на грядущем заседании. Об этом в кулуарах Восточного экономического... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:27+0300
2024-09-04T12:27+0300
2024-09-04T12:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Аналитики Сбербанка допускают либо повышение, либо сохранение ключевой ставки Центробанка на грядущем заседании. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал блока "Финансы" банка Тарас Скворцов. "Мы имеем сегодня сценарий и сохранения ставки, и повышения", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, Скворцов добавил, что не следует исключать сценарии сохранения ставки на прежнем уровне, так как последние меры Банка России по замедлению инфляции в России начали давать плоды.Эксперт также подчеркнул, что на данный момент фиксируются значительное снижение объема выдачи ипотечных кредитов и замедление роста ВВП.Ранее сообщалось, что нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Если будет принято решение о повышении еще на 2 процентных пункта, то мы достигнем рекорда марта 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
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россия, вэф-2024, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, ВЭФ-2024, ставка Банка России
В "Сбере" допустили повышение ключевой ставки ЦБ
Скворцов: ключевая ставка может быть повышена, а может быть сохранена
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Аналитики Сбербанка допускают либо повышение, либо сохранение ключевой ставки Центробанка на грядущем заседании. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.
"Мы имеем сегодня сценарий и сохранения ставки, и повышения", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Скворцов добавил, что не следует исключать сценарии сохранения ставки на прежнем уровне, так как последние меры Банка России по замедлению инфляции в России начали давать плоды.
Эксперт также подчеркнул, что на данный момент фиксируются значительное снижение объема выдачи ипотечных кредитов и замедление роста ВВП.
Ранее сообщалось, что нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Если будет принято решение о повышении еще на 2 процентных пункта, то мы достигнем рекорда марта 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
Топ-менеджер ВТБ допустил два сценария по ставке ЦБ в сентябре