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Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте - 04.09.2024, ПРАЙМ
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте
Западным странам нужно поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения, а также разрушить Крымский мост, заявил экс-премьер... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:00+0300
2024-09-04T10:14+0300
россия
великобритания
крым
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Западным странам нужно поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения, а также разрушить Крымский мост, заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.Об этом британский политик рассказал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились идеологом "оранжевых революций", Жака Аттали."Теперь нам следует передать им ракеты ATACMS. Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования", - сказал Джонсон.По словам британского экс-премьера, необходимо предоставить Украине средства для того, чтоюы "снести" Керченский мост и поставить Крым под угрозу. Он добавил, что никогда не думал, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру.
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россия, великобритания, крым, борис джонсон
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КРЫМ, Борис Джонсон
10:00 04.09.2024 (обновлено: 10:14 04.09.2024)
 
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте

Джонсон призвал Запад разрешить Украине снести Крымский мост ракетами ATACMS

© Фото : Public Domain/President Of UkraineЭкс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Западным странам нужно поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения, а также разрушить Крымский мост, заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.
Об этом британский политик рассказал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились идеологом "оранжевых революций", Жака Аттали.
"Теперь нам следует передать им ракеты ATACMS. Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования", - сказал Джонсон.
По словам британского экс-премьера, необходимо предоставить Украине средства для того, чтоюы "снести" Керченский мост и поставить Крым под угрозу. Он добавил, что никогда не думал, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру.
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