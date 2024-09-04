https://1prime.ru/20240904/krymskiy-most-851322597.html

Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте

Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте - 04.09.2024, ПРАЙМ

Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте

Западным странам нужно поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения, а также разрушить Крымский мост, заявил экс-премьер... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:00+0300

2024-09-04T10:00+0300

2024-09-04T10:14+0300

россия

великобритания

крым

борис джонсон

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/44/841314407_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_71112e0aba236460ef8427633f3537e4.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Западным странам нужно поставить на Украину ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их применения, а также разрушить Крымский мост, заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.Об этом британский политик рассказал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились идеологом "оранжевых революций", Жака Аттали."Теперь нам следует передать им ракеты ATACMS. Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования", - сказал Джонсон.По словам британского экс-премьера, необходимо предоставить Украине средства для того, чтоюы "снести" Керченский мост и поставить Крым под угрозу. Он добавил, что никогда не думал, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру.

https://1prime.ru/20240816/dzhonson-850944668.html

великобритания

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, крым, борис джонсон