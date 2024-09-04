https://1prime.ru/20240904/kurskaya-aes-851338264.html

Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной

Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной - 04.09.2024, ПРАЙМ

Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной

Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T17:13+0300

2024-09-04T17:13+0300

2024-09-04T17:13+0300

энергетика

курская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — ПРАЙМ. Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел ЗАЭС. Позже организация выпустила новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине. Директор ЗАЭС отметил, что ситуация на Курской АЭС осложняется тем, что там используется другой проект, менее защищенный от таких внешних воздействий, как боевые действия, обстрелы и атаки дронов. Это действующий объект, который находится в потенциально более опасном состоянии с точки зрения внешних угроз, чем Запорожская станция.ЗАЭС — самая крупная в Европе атомная станция по числу энергоблоков и установленной мощности. В октябре 2022 перешла в собственность РФ, все энергоблоки сейчас находятся в режиме "холодного останова".

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851337662.html

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