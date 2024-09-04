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Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной
Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной - 04.09.2024, ПРАЙМ
Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной
Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T17:13+0300
2024-09-04T17:13+0300
энергетика
курская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — ПРАЙМ. Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел ЗАЭС. Позже организация выпустила новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине. Директор ЗАЭС отметил, что ситуация на Курской АЭС осложняется тем, что там используется другой проект, менее защищенный от таких внешних воздействий, как боевые действия, обстрелы и атаки дронов. Это действующий объект, который находится в потенциально более опасном состоянии с точки зрения внешних угроз, чем Запорожская станция.ЗАЭС — самая крупная в Европе атомная станция по числу энергоблоков и установленной мощности. В октябре 2022 перешла в собственность РФ, все энергоблоки сейчас находятся в режиме "холодного останова".
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курская аэс
Энергетика, Курская АЭС
17:13 04.09.2024
 
Глава ЗАЭС назвал ситуацию на Курской АЭС опасной

Черничук: ситуация на Курской АЭС опаснее для внешних воздействий, чем на ЗАЭС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — ПРАЙМ. Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел ЗАЭС. Позже организация выпустила новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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16:43
Директор ЗАЭС отметил, что ситуация на Курской АЭС осложняется тем, что там используется другой проект, менее защищенный от таких внешних воздействий, как боевые действия, обстрелы и атаки дронов. Это действующий объект, который находится в потенциально более опасном состоянии с точки зрения внешних угроз, чем Запорожская станция.
ЗАЭС — самая крупная в Европе атомная станция по числу энергоблоков и установленной мощности. В октябре 2022 перешла в собственность РФ, все энергоблоки сейчас находятся в режиме "холодного останова".
 
ЭнергетикаКурская АЭС
 
 
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