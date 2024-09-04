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Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах
Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах - 04.09.2024, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах
Суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров российского Министерства обороны России Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупционных махинациях. Об... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:55+0300
2024-09-04T11:55+0300
2024-09-04T11:56+0300
россия
суд
юрий кузнецов
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров российского Министерства обороны России Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупционных махинациях. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда.Жалоба Кузнецова заключалась в отсутствии информации о рассмотрении ходатайства следствия об истребовании данных о полных доходах его семьи."Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Андрей Толкаченко. Отмечается, что заседание прошло в закрытом формате, а сам подозреваемый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Суд продил ему арест до 12 октября.Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублейВ даче взятки в особо крупном размере обвиняется бизнесмен из Краснодара. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя".
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россия, суд, юрий кузнецов
РОССИЯ, суд, Юрий Кузнецов
Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах
Суд отклонил жалобу главного кадровика МО Кузнецова на изъятие данных о доходах
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров российского Министерства обороны России Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупционных махинациях. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда.
Жалоба Кузнецова заключалась в отсутствии информации о рассмотрении ходатайства следствия об истребовании данных о полных доходах его семьи.
"Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.
Суд не выпустил из СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова
Отмечается, что заседание прошло в закрытом формате, а сам подозреваемый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Суд продил ему арест до 12 октября.
Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.
Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублей
В даче взятки в особо крупном размере обвиняется бизнесмен из Краснодара. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя".