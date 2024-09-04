https://1prime.ru/20240904/latviya-851325582.html

Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России

Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России - 04.09.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России

Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T11:14+0300

2024-09-04T11:14+0300

2024-09-04T11:14+0300

вооружения

россия

украина

латвия

запад

военная помощь украине

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже."<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — сообщается в посте.Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер говорил, что американское руководство не будет снимать действующие для Украины ограничения наносить удары западным оружием по территории России.

https://1prime.ru/20240904/otstavka-851320239.html

украина

латвия

запад

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россия, украина, латвия, запад, военная помощь украине