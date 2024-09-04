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Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:14+0300
2024-09-04T11:14+0300
вооружения
россия
украина
латвия
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже."&lt;...&gt; Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — сообщается в посте.Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер говорил, что американское руководство не будет снимать действующие для Украины ограничения наносить удары западным оружием по территории России.
https://1prime.ru/20240904/otstavka-851320239.html
украина
латвия
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россия, украина, латвия, запад, военная помощь украине
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, ЗАПАД, военная помощь Украине
11:14 04.09.2024
 
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России

Глава МИД Латвии Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по РФ

© fotolia.com / maurisole Рига
Рига - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© fotolia.com / maurisole
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — сообщается в посте.
Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер говорил, что американское руководство не будет снимать действующие для Украины ограничения наносить удары западным оружием по территории России.
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
08:58
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАЛАТВИЯЗАПАДвоенная помощь Украине
 
 
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