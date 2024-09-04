https://1prime.ru/20240904/latviya-851325582.html
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:14+0300
2024-09-04T11:14+0300
2024-09-04T11:14+0300
вооружения
россия
украина
латвия
запад
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/76772/71/767727156_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_dcb29cfc61c80c0370a05acd13773d2f.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже."<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — сообщается в посте.Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер говорил, что американское руководство не будет снимать действующие для Украины ограничения наносить удары западным оружием по территории России.
https://1prime.ru/20240904/otstavka-851320239.html
украина
латвия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76772/71/767727156_80:0:1421:1006_1920x0_80_0_0_fd4c62d9f8605c2bde8d347d7ab3a3fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, латвия, запад, военная помощь украине
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, ЗАПАД, военная помощь Украине
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Глава МИД Латвии Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по РФ
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Необходимо предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по российской территории, о чем в социальной сети Х написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — сообщается в посте.
Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер говорил, что американское руководство не будет снимать действующие для Украины ограничения наносить удары западным оружием по территории России.
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке