https://1prime.ru/20240904/lavrov-851331748.html
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России
Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:05+0300
2024-09-04T14:05+0300
2024-09-04T14:05+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069411_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_9520acc371ea90bb74b5221fe324fe41.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров."На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас эта крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей, в русле той самой логики американской исключительности - что хотим, то и делаем, нас никто не посмеет обидеть, это вот мы наблюдаем сейчас", - рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.Лавров также отметил, что в Вашингтоне уверены, что Соединенные Штаты никто и никогда не тронет, что разрушает принципы, закладывавшиеся в советско-американских соглашениях о стратегической стабильности и которые были развиты с Россией. Глава российского МИД отметил, что постепенное исчезновение чувства взаимного сдерживания со стороны США вызывает обеспокоенность у Москвы.
https://1prime.ru/20240904/redlines-851331098.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069411_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42315eb6dc7100afcd177bb07f8e9826.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России
Лавров: США видят крутые меры против России как аргумент в предвыборной гонке
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.
"На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас эта крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей, в русле той самой логики американской исключительности - что хотим, то и делаем, нас никто не посмеет обидеть, это вот мы наблюдаем сейчас", - рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Лавров также отметил, что в Вашингтоне уверены, что Соединенные Штаты никто и никогда не тронет, что разрушает принципы, закладывавшиеся в советско-американских соглашениях о стратегической стабильности и которые были развиты с Россией. Глава российского МИД отметил, что постепенное исчезновение чувства взаимного сдерживания со стороны США вызывает обеспокоенность у Москвы.
Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам