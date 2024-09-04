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Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России
Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:05+0300
2024-09-04T14:05+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров."На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас эта крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей, в русле той самой логики американской исключительности - что хотим, то и делаем, нас никто не посмеет обидеть, это вот мы наблюдаем сейчас", - рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.Лавров также отметил, что в Вашингтоне уверены, что Соединенные Штаты никто и никогда не тронет, что разрушает принципы, закладывавшиеся в советско-американских соглашениях о стратегической стабильности и которые были развиты с Россией. Глава российского МИД отметил, что постепенное исчезновение чувства взаимного сдерживания со стороны США вызывает обеспокоенность у Москвы.
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россия, сша, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД
14:05 04.09.2024
 
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России

Лавров: США видят крутые меры против России как аргумент в предвыборной гонке

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.
"На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас эта крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей, в русле той самой логики американской исключительности - что хотим, то и делаем, нас никто не посмеет обидеть, это вот мы наблюдаем сейчас", - рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Лавров также отметил, что в Вашингтоне уверены, что Соединенные Штаты никто и никогда не тронет, что разрушает принципы, закладывавшиеся в советско-американских соглашениях о стратегической стабильности и которые были развиты с Россией. Глава российского МИД отметил, что постепенное исчезновение чувства взаимного сдерживания со стороны США вызывает обеспокоенность у Москвы.
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ПолитикаРОССИЯСШАСергей ЛавровМИД
 
 
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