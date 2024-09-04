https://1prime.ru/20240904/lavrov-851331748.html

Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России

Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России - 04.09.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России

Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T14:05+0300

2024-09-04T14:05+0300

2024-09-04T14:05+0300

политика

россия

сша

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069411_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_9520acc371ea90bb74b5221fe324fe41.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривает свои крутые меры в отношении России как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на грядущих выборах. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров."На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас эта крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей, в русле той самой логики американской исключительности - что хотим, то и делаем, нас никто не посмеет обидеть, это вот мы наблюдаем сейчас", - рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.Лавров также отметил, что в Вашингтоне уверены, что Соединенные Штаты никто и никогда не тронет, что разрушает принципы, закладывавшиеся в советско-американских соглашениях о стратегической стабильности и которые были развиты с Россией. Глава российского МИД отметил, что постепенное исчезновение чувства взаимного сдерживания со стороны США вызывает обеспокоенность у Москвы.

https://1prime.ru/20240904/redlines-851331098.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, сергей лавров, мид