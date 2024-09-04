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Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России

Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России - 04.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России

Российский строительный и DIY ритейлер "Лемана Про" (ранее - "Леруа Мерлен") до конца года представит пять собственных брендов, замещающих марки французской... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:19+0300

2024-09-04T12:19+0300

2024-09-04T12:19+0300

экономика

leroy merlin

ритейл

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российский строительный и DIY ритейлер "Лемана Про" (ранее - "Леруа Мерлен") до конца года представит пять собственных брендов, замещающих марки французской группы ADEO (владельца международной сети Leroy Merlin), сообщила РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) исполнительный директор Марина Фытова. Она пояснила что, в течение нескольких лет будет вестись работа по полной замене или переименованию брендов группы Adeo, занимающих 20% товарооборота сети, на собственные бренды "Лемана Про". "Пять торговых марок уже зарегистрированы, мы их пока не анонсируем. 16 классических марок группы Adeo, которые представлены в нашем ассортименте, мы упростим до пяти. В конце этого года начнем отдельно их запускать в производство", - рассказала Фытова. Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец ADEO в 2022 году решил прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать российское подразделение локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Весной 2024 года российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид", а летом объявил о ребрендинге: магазины компании теперь работают под названием "Лемана Про". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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leroy merlin, ритейл