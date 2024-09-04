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Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России
Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России
Российский строительный и DIY ритейлер "Лемана Про" (ранее - "Леруа Мерлен") до конца года представит пять собственных брендов, замещающих марки французской... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:19+0300
2024-09-04T12:19+0300
экономика
leroy merlin
ритейл
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российский строительный и DIY ритейлер "Лемана Про" (ранее - "Леруа Мерлен") до конца года представит пять собственных брендов, замещающих марки французской группы ADEO (владельца международной сети Leroy Merlin), сообщила РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) исполнительный директор Марина Фытова. Она пояснила что, в течение нескольких лет будет вестись работа по полной замене или переименованию брендов группы Adeo, занимающих 20% товарооборота сети, на собственные бренды "Лемана Про". "Пять торговых марок уже зарегистрированы, мы их пока не анонсируем. 16 классических марок группы Adeo, которые представлены в нашем ассортименте, мы упростим до пяти. В конце этого года начнем отдельно их запускать в производство", - рассказала Фытова. Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец ADEO в 2022 году решил прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать российское подразделение локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Весной 2024 года российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид", а летом объявил о ребрендинге: магазины компании теперь работают под названием "Лемана Про". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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leroy merlin, ритейл
Экономика, Leroy Merlin, ритейл
12:19 04.09.2024
 
Раскрыта дальнейшая судьба брендов Leroy Merlin в России

Российский ритейлер "Лемана Про" заменит бренды Leroy Merlin на собственные

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛеруа Мерлен
Леруа Мерлен - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российский строительный и DIY ритейлер "Лемана Про" (ранее - "Леруа Мерлен") до конца года представит пять собственных брендов, замещающих марки французской группы ADEO (владельца международной сети Leroy Merlin), сообщила РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) исполнительный директор Марина Фытова.
Она пояснила что, в течение нескольких лет будет вестись работа по полной замене или переименованию брендов группы Adeo, занимающих 20% товарооборота сети, на собственные бренды "Лемана Про".
"Пять торговых марок уже зарегистрированы, мы их пока не анонсируем. 16 классических марок группы Adeo, которые представлены в нашем ассортименте, мы упростим до пяти. В конце этого года начнем отдельно их запускать в производство", - рассказала Фытова.
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Leroy Merlin готов к расширению поставок и ассортимента товаров в России
11 марта 2022, 14:00
Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец ADEO в 2022 году решил прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать российское подразделение локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Весной 2024 года российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид", а летом объявил о ребрендинге: магазины компании теперь работают под названием "Лемана Про".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаLeroy Merlinритейл
 
 
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