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Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов
Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов - 04.09.2024, ПРАЙМ
Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов
Ряд компаний в РФ столкнулся с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил "Софтлайн" в своем... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:52+0300
2024-09-04T10:52+0300
россия
microsoft
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ряд компаний в РФ столкнулся с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил "Софтлайн" в своем Telegram-канале. "К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям", - сказано в сообщении. В августе Microsoft предупредил российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября. В марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, ограничивающего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. В мае вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов сообщал РИА Новости, что Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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россия, microsoft
РОССИЯ, Microsoft
10:52 04.09.2024
 
Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов

Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ряд компаний в РФ столкнулся с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил "Софтлайн" в своем Telegram-канале.
"К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям", - сказано в сообщении.
В августе Microsoft предупредил российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября.
%Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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В марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, ограничивающего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.
В мае вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов сообщал РИА Новости, что Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
 
РОССИЯMicrosoft
 
 
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