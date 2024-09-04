https://1prime.ru/20240904/microsoft--851324479.html

Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов

Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов - 04.09.2024, ПРАЙМ

Microsoft начала отключать компании России от облачных сервисов

Ряд компаний в РФ столкнулся с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил "Софтлайн" в своем... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:52+0300

2024-09-04T10:52+0300

2024-09-04T10:52+0300

россия

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/img/83289/77/832897797_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_32bb2aa1b6656ba3ea619cc5a814aed9.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ряд компаний в РФ столкнулся с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил "Софтлайн" в своем Telegram-канале. "К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям", - сказано в сообщении. В августе Microsoft предупредил российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября. В марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, ограничивающего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. В мае вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов сообщал РИА Новости, что Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://1prime.ru/20240806/microsoft-850706349.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, microsoft