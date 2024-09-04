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Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов
Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов - 04.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов
Обеспечение российских регионов топливом проходит стабильно и под контролем, несмотря на некоторую сложность ситуации, рассказал журналистам глава Минэнерго... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:00+0300
2024-09-04T08:08+0300
россия
вэф-2024
топливо
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Обеспечение российских регионов топливом проходит стабильно и под контролем, несмотря на некоторую сложность ситуации, рассказал журналистам глава Минэнерго России Сергей Цивилев в кулуарах ВЭФ. "Стабильная ситуация, мы контролируем ситуацию с обеспечиванием нефтепродуктов. Она непростая, но мы это сопровождаем в ручном режиме. Я уверен, что мы с ситуацией справимся", - ответил он на соответствующий вопрос.Более того, Цивилев добавил, что в России идет подготовка с осенне-зимнему сезону. По его словам, министерство будет уделять отдельное внимание компаниям и регионам, которые будут задерживать подготовку к ОЗП. Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, вэф-2024, топливо
РОССИЯ, ВЭФ-2024, топливо
08:00 04.09.2024 (обновлено: 08:08 04.09.2024)
 
Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов

Минэнерго: ситуация с обеспечением топливом российских регионов стабильна

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Обеспечение российских регионов топливом проходит стабильно и под контролем, несмотря на некоторую сложность ситуации, рассказал журналистам глава Минэнерго России Сергей Цивилев в кулуарах ВЭФ.
"Стабильная ситуация, мы контролируем ситуацию с обеспечиванием нефтепродуктов. Она непростая, но мы это сопровождаем в ручном режиме. Я уверен, что мы с ситуацией справимся", - ответил он на соответствующий вопрос.
Более того, Цивилев добавил, что в России идет подготовка с осенне-зимнему сезону. По его словам, министерство будет уделять отдельное внимание компаниям и регионам, которые будут задерживать подготовку к ОЗП.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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