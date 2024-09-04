https://1prime.ru/20240904/minenergo-851318065.html

Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов

Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов - 04.09.2024, ПРАЙМ

Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом российских регионов

Обеспечение российских регионов топливом проходит стабильно и под контролем, несмотря на некоторую сложность ситуации, рассказал журналистам глава Минэнерго... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:00+0300

2024-09-04T08:00+0300

2024-09-04T08:08+0300

россия

вэф-2024

топливо

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Обеспечение российских регионов топливом проходит стабильно и под контролем, несмотря на некоторую сложность ситуации, рассказал журналистам глава Минэнерго России Сергей Цивилев в кулуарах ВЭФ. "Стабильная ситуация, мы контролируем ситуацию с обеспечиванием нефтепродуктов. Она непростая, но мы это сопровождаем в ручном режиме. Я уверен, что мы с ситуацией справимся", - ответил он на соответствующий вопрос.Более того, Цивилев добавил, что в России идет подготовка с осенне-зимнему сезону. По его словам, министерство будет уделять отдельное внимание компаниям и регионам, которые будут задерживать подготовку к ОЗП. Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240902/toplivo-851268135.html

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россия, вэф-2024, топливо