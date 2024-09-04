https://1prime.ru/20240904/minfin-851326967.html

Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота

Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота - 04.09.2024, ПРАЙМ

Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота

Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 6 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 172,9 миллиарда рублей, по 8,2... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:06+0300

2024-09-04T12:06+0300

2024-09-04T12:18+0300

экономика

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 6 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 172,9 миллиарда рублей, по 8,2 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства."Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2024 года в размере 162,0 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2024 года составило 10,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении."Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 172,9 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2024 года по 4 октября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 8,2 миллиарда рублей", - отметили в Минфине.В период с 7 августа по 5 сентября Минфин РФ также осуществляет покупку валюты, направляя на эти цели по 1,12 миллиарда рублей в день (всего 24,65 миллиарда рублей).По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин