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Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота - 04.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240904/minfin-851326967.html
Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота
Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота - 04.09.2024, ПРАЙМ
Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота
Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 6 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 172,9 миллиарда рублей, по 8,2... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:06+0300
2024-09-04T12:18+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 6 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 172,9 миллиарда рублей, по 8,2 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства."Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2024 года в размере 162,0 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2024 года составило 10,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении."Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 172,9 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2024 года по 4 октября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 8,2 миллиарда рублей", - отметили в Минфине.В период с 7 августа по 5 сентября Минфин РФ также осуществляет покупку валюты, направляя на эти цели по 1,12 миллиарда рублей в день (всего 24,65 миллиарда рублей).По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
12:06 04.09.2024 (обновлено: 12:18 04.09.2024)
 
Минфин направит более 170 миллиардов рублей на покупку валюты и золота

Минфин направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 172,9 млрд руб

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 6 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 172,9 миллиарда рублей, по 8,2 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2024 года в размере 162,0 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2024 года составило 10,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 172,9 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2024 года по 4 октября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 8,2 миллиарда рублей", - отметили в Минфине.
В период с 7 августа по 5 сентября Минфин РФ также осуществляет покупку валюты, направляя на эти цели по 1,12 миллиарда рублей в день (всего 24,65 миллиарда рублей).
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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