Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240904/moshenniki-851317801.html
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян - 04.09.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян
Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T07:29+0300
2024-09-04T08:49+0300
мошенничество
сбербанк
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА Новости в ходе ВЭФ заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%", - отметил собеседник издания.В кредитной организации отметили, что если бизнес и государство будут действовать слаженно и активно, то тенденция роста хищений может измениться.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск.
https://1prime.ru/20240827/moshenniki-851142489.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2abe746c1f39e7128e74f859fd4f4ef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, вэф-2024
Мошенничество, Сбербанк, ВЭФ-2024
07:29 04.09.2024 (обновлено: 08:49 04.09.2024)
 
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян

Сбербанк: мошенники в 2024 году могут похитить у россиян 300 миллиардов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА Новости в ходе ВЭФ заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%", - отметил собеседник издания.
В кредитной организации отметили, что если бизнес и государство будут действовать слаженно и активно, то тенденция роста хищений может измениться.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
ВТБ предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками Госархива
27 августа, 10:02
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск.
 
МошенничествоСбербанкВЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала