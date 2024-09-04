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Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян

Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян - 04.09.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян

Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T07:29+0300

2024-09-04T07:29+0300

2024-09-04T08:49+0300

мошенничество

сбербанк

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА Новости в ходе ВЭФ заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%", - отметил собеседник издания.В кредитной организации отметили, что если бизнес и государство будут действовать слаженно и активно, то тенденция роста хищений может измениться.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск.

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сбербанк, вэф-2024