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Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян - 04.09.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян
Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T07:29+0300
2024-09-04T07:29+0300
2024-09-04T08:49+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА Новости в ходе ВЭФ заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%", - отметил собеседник издания.В кредитной организации отметили, что если бизнес и государство будут действовать слаженно и активно, то тенденция роста хищений может измениться.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск.
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сбербанк, вэф-2024
Мошенничество, Сбербанк, ВЭФ-2024
Названа сумма, которую мошенники в 2024 году могут похитить у россиян
Сбербанк: мошенники в 2024 году могут похитить у россиян 300 миллиардов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом агентству РИА Новости в ходе ВЭФ заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%", - отметил собеседник издания.
В кредитной организации отметили, что если бизнес и государство будут действовать слаженно и активно, то тенденция роста хищений может измениться.
ВТБ предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками Госархива
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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