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Власти Амурской области презентовали проект нового ж/д моста в Китай
Власти Амурской области презентовали проект нового ж/д моста в Китай - 04.09.2024, ПРАЙМ
Власти Амурской области презентовали проект нового ж/д моста в Китай
Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T05:25+0300
2024-09-04T05:25+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации региона. В рамках ВЭФ команда правительства Приамурья на стенде Минвостокразвития представило ключевые проекты региона. В частности, отмечается уникальное географическое положение и развивающаяся трансграничная инфраструктура – работают автомобильный мост в КНР и ТЛТ "Каникурган", строится канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ. Через Амурскую область проходят основные транспортные потоки связывающие западные регионы с Дальним Востоком и азиатские регионы. "Помимо реализуемых совместных проектов, есть и перспективный – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда - Мохэ. Уже разработан проект дорожной карты, создана межрегиональная рабочая группа и согласована грузовая база. Ожидается, что она составит порядка 20 миллиона тонн в год, из которых большая часть приходится на уголь и железную руду", - говорится в сообщении. Также в правительстве отметили, что Амурская область лидирует по инвестициям среди дальневосточных субъектов. Только за 2023 год привлечено более 750 миллиардов рублей. Как отметил в презентации зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, после запуска Амурского газохимического комплекса в регионе откроются возможности по созданию индустриальном парка по переработке полимеров. Несколько площадок для инвесторов уже подготовлено. Кроме того, в Амурской области возделывается большое число сельхозкультур, преобладает - соя. Упор АПК руководство региона делает на переработке. Сейчас в области перерабатывают 450 тысяч тонн сои. После завершения строительства одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов ГК "Содружество" в Белогорске в регионе ежегодно смогут перерабатывать порядка 1,4 миллиона тонн. Во время презентации отметили и богатый потенциал событийного и промышленного туризма. По итогам 2023 года Приамурье заняло третью строчку в России по количеству китайских туристов, по предварительным данным на 2024 год - вторую строчку рейтинга. "Мы активно развиваем промышленный туризм, благодаря чему являемся победителями федеральных проектов и занимаем лидирующую строчку по промышленному туризму. В области сейчас четыре международных туристических бренда, каждый из которых включает, как событийные мероприятия, так и промышленные туры. Например, туристов интересуют космодром "Восточный", БАМ, российско-китайские фестивали культуры и искусства и зимних видов спорта. Особую привлекательность они имеют и для инвесторов, готовых принять участие в организации мероприятий или включиться в создание для них сопутствующей инфраструктуры", - сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, россия, китай, железная дорога
Экономика, ВЭФ-2024, РОССИЯ, КИТАЙ, железная дорога
Власти Амурской области презентовали проект нового ж/д моста в Китай
Проект будущего ж/д моста Джалинда - Мохэ презентовали власти Амурской области на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации региона.
В рамках ВЭФ команда правительства Приамурья на стенде Минвостокразвития представило ключевые проекты региона. В частности, отмечается уникальное географическое положение и развивающаяся трансграничная инфраструктура – работают автомобильный мост в КНР и ТЛТ "Каникурган", строится канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ. Через Амурскую область проходят основные транспортные потоки связывающие западные регионы с Дальним Востоком и азиатские регионы.
"Помимо реализуемых совместных проектов, есть и перспективный – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда - Мохэ. Уже разработан проект дорожной карты, создана межрегиональная рабочая группа и согласована грузовая база. Ожидается, что она составит порядка 20 миллиона тонн в год, из которых большая часть приходится на уголь и железную руду", - говорится в сообщении.
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию
Также в правительстве отметили, что Амурская область лидирует по инвестициям среди дальневосточных субъектов. Только за 2023 год привлечено более 750 миллиардов рублей.
Как отметил в презентации зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, после запуска Амурского газохимического комплекса в регионе откроются возможности по созданию индустриальном парка по переработке полимеров. Несколько площадок для инвесторов уже подготовлено. Кроме того, в Амурской области возделывается большое число сельхозкультур, преобладает - соя. Упор АПК руководство региона делает на переработке. Сейчас в области перерабатывают 450 тысяч тонн сои. После завершения строительства одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов ГК "Содружество" в Белогорске в регионе ежегодно смогут перерабатывать порядка 1,4 миллиона тонн.
Во время презентации отметили и богатый потенциал событийного и промышленного туризма. По итогам 2023 года Приамурье заняло третью строчку в России по количеству китайских туристов, по предварительным данным на 2024 год - вторую строчку рейтинга.
"Мы активно развиваем промышленный туризм, благодаря чему являемся победителями федеральных проектов и занимаем лидирующую строчку по промышленному туризму. В области сейчас четыре международных туристических бренда, каждый из которых включает, как событийные мероприятия, так и промышленные туры. Например, туристов интересуют космодром "Восточный", БАМ, российско-китайские фестивали культуры и искусства и зимних видов спорта. Особую привлекательность они имеют и для инвесторов, готовых принять участие в организации мероприятий или включиться в создание для них сопутствующей инфраструктуры", - сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.