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НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова - 04.09.2024, ПРАЙМ
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
Североатлантический альянс ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе Восточного... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:42+0300
2024-09-04T13:42+0300
2024-09-04T13:42+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе Восточного экономического форумаОна также добавила, что НАТО раскачивает в регионе конфликтный потенциал, хотя его туда никто не приглашал. По ее словам, альянс не скрывает своего интереса к Индо-Тихоокеанскому региону. "НАТО сейчас милитаризует регион и предпринимает шаги для раскачки конфликтного потенциала", - подчеркнула она. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международным мероприятием, ежегодно прохдящим во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября.
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РОССИЯ, ВЭФ-2024, Мария Захарова, НАТО
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
Захарова: НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе Восточного экономического форума
Она также добавила, что НАТО раскачивает в регионе конфликтный потенциал, хотя его туда никто не приглашал. По ее словам, альянс не скрывает своего интереса к Индо-Тихоокеанскому региону.
"НАТО сейчас милитаризует регион и предпринимает шаги для раскачки конфликтного потенциала", - подчеркнула она.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международным мероприятием, ежегодно прохдящим во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября.
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