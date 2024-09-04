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НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова

НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова - 04.09.2024, ПРАЙМ

НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова

Североатлантический альянс ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе Восточного... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:42+0300

2024-09-04T13:42+0300

2024-09-04T13:42+0300

россия

вэф-2024

мария захарова

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ходе Восточного экономического форумаОна также добавила, что НАТО раскачивает в регионе конфликтный потенциал, хотя его туда никто не приглашал. По ее словам, альянс не скрывает своего интереса к Индо-Тихоокеанскому региону. "НАТО сейчас милитаризует регион и предпринимает шаги для раскачки конфликтного потенциала", - подчеркнула она. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международным мероприятием, ежегодно прохдящим во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября.

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россия, вэф-2024, мария захарова, нато