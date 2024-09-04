https://1prime.ru/20240904/nato-851339221.html

НАТО обсуждает возможность сбивать ракеты РФ над Украиной, заявили в Литве

НАТО обсуждает возможность сбивать ракеты РФ над Украиной, заявили в Литве - 04.09.2024, ПРАЙМ

НАТО обсуждает возможность сбивать ракеты РФ над Украиной, заявили в Литве

Североатлантический альянс продолжает рассматривать возможность сбивания российских ракет над украинской территорией, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T17:42+0300

2024-09-04T17:42+0300

2024-09-04T17:43+0300

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ВАРШАВА, 4 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжает рассматривать возможность сбивания российских ракет над украинской территорией, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам в Варшаве. "Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО", - сказал он.В свою очередь коллега Науседы, польский президент Анджей Дуда, подчеркнул, что в рамках НАТО "разные лидеры имеют разные позиции по этому вопросу", и поэтому вопрос сбивания ракет России обсуждается.Ранее глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Ту же точку зрению выразил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский, заявив, что такой вопрос даже не стоит на повестке обсуждения.

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россия, украина, литва, нато