https://1prime.ru/20240904/onlayn-851340470.html

Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России

Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России - 04.09.2024, ПРАЙМ

Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России

Пространство для совместной онлайн-работы Coda с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T18:57+0300

2024-09-04T18:57+0300

2024-09-04T18:57+0300

россия

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/83439/71/834397144_0:166:3009:1859_1920x0_80_0_0_8c97219bec4321a8cd31c6a83a9e723e.jpg

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Пространство для совместной онлайн-работы Coda с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса. "В целях соблюдения усиленных торговых санкций и других ограничений в отношении России и Белоруссии, доступность Coda в России и Белоруссии будет прекращена 12 сентября 2024 года", — говорится в сообщении. В конце августа платформа для создания заметок и списков Notion объявила о прекращении работы в России с 9 сентября. Сервис закроет все пространства, связанные с Россией, и запретит доступ к Notion для пользователей из этой страны.Coda — это онлайн-платформа для совместной работы, которая предоставляет доступ к необходимым инструментам. Сейчас в компании Coda работает более 100 сотрудников, а её услугами пользуются более 25 тысяч команд.

https://1prime.ru/20240826/sanktsii-851137530.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия