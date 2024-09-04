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Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России
Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России
Пространство для совместной онлайн-работы Coda с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T18:57+0300
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россия
белоруссия
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Пространство для совместной онлайн-работы Coda с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса. "В целях соблюдения усиленных торговых санкций и других ограничений в отношении России и Белоруссии, доступность Coda в России и Белоруссии будет прекращена 12 сентября 2024 года", — говорится в сообщении. В конце августа платформа для создания заметок и списков Notion объявила о прекращении работы в России с 9 сентября. Сервис закроет все пространства, связанные с Россией, и запретит доступ к Notion для пользователей из этой страны.Coda — это онлайн-платформа для совместной работы, которая предоставляет доступ к необходимым инструментам. Сейчас в компании Coda работает более 100 сотрудников, а её услугами пользуются более 25 тысяч команд.
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россия, белоруссия
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
18:57 04.09.2024
 
Платформа Coda с 12 сентября прекращает работу в России

Платформа для совместной работы онлайн Coda с 12 сентября прекращает работу в РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанккухня квартира
кухня квартира - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Пространство для совместной онлайн-работы Coda с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса.
"В целях соблюдения усиленных торговых санкций и других ограничений в отношении России и Белоруссии, доступность Coda в России и Белоруссии будет прекращена 12 сентября 2024 года", — говорится в сообщении.
В конце августа платформа для создания заметок и списков Notion объявила о прекращении работы в России с 9 сентября. Сервис закроет все пространства, связанные с Россией, и запретит доступ к Notion для пользователей из этой страны.
Coda — это онлайн-платформа для совместной работы, которая предоставляет доступ к необходимым инструментам. Сейчас в компании Coda работает более 100 сотрудников, а её услугами пользуются более 25 тысяч команд.
Бизнес
Сервис для создания заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в России
26 августа, 21:58
 
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