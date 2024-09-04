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Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН

Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН - 04.09.2024, ПРАЙМ

Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН

Страны мира смогли профинансировать меньше половины годового бюджета Организации Объединенных Наций, что влияет на ее деятельность. Об этом в ходе брифинга... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T17:50+0300

2024-09-04T17:50+0300

2024-09-04T17:50+0300

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ЖЕНЕВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны мира смогли профинансировать меньше половины годового бюджета Организации Объединенных Наций, что влияет на ее деятельность. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Совета ООН по правам человека и постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер.Он сообщил, что по состоянию на июль ООН не получила 60 процентов своего бюджета на текущий год. Отмечается, что на фоне нехватки средств штаб-квартира ООН, расположенная в Женеве, вынуждена была сменить график работы офисов и закрыла часть зданий, чтобы сэкономить 15 миллионов долларов в этом году.

https://1prime.ru/20240811/oon-850803475.html

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