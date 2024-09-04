https://1prime.ru/20240904/oon-851339358.html
Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН
Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН - 04.09.2024, ПРАЙМ
Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН
Страны мира смогли профинансировать меньше половины годового бюджета Организации Объединенных Наций, что влияет на ее деятельность. Об этом в ходе брифинга... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T17:50+0300
2024-09-04T17:50+0300
2024-09-04T17:50+0300
мир
оон
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg
ЖЕНЕВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны мира смогли профинансировать меньше половины годового бюджета Организации Объединенных Наций, что влияет на ее деятельность. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Совета ООН по правам человека и постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер.Он сообщил, что по состоянию на июль ООН не получила 60 процентов своего бюджета на текущий год. Отмечается, что на фоне нехватки средств штаб-квартира ООН, расположенная в Женеве, вынуждена была сменить график работы офисов и закрыла часть зданий, чтобы сэкономить 15 миллионов долларов в этом году.
https://1prime.ru/20240811/oon-850803475.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_093e7f07510188b0e6da925a445cd4b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, оон, бюджет
Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН
Постпред Марокко Знибер: страны мира не получили 60% годового бюджета ООН
ЖЕНЕВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страны мира смогли профинансировать меньше половины годового бюджета Организации Объединенных Наций, что влияет на ее деятельность. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Совета ООН по правам человека и постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер.
Он сообщил, что по состоянию на июль ООН не получила 60 процентов своего бюджета на текущий год.
Отмечается, что на фоне нехватки средств штаб-квартира ООН, расположенная в Женеве, вынуждена была сменить график работы офисов и закрыла часть зданий, чтобы сэкономить 15 миллионов долларов в этом году.
Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область