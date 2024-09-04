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СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи

СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи - 04.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи

ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного на следующий месяц увеличения добычи после недавнего падения нефтяных цен, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T14:02+0300

2024-09-04T14:02+0300

2024-09-04T14:02+0300

энергетика

опек

нефтедобыча

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного на следующий месяц увеличения добычи после недавнего падения нефтяных цен, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного повышения добычи в следующем месяце", - сообщили агентству три осведомленных источника. Один из источников отметил, что на прошлой неделе группа была готова увеличить добычу в октябре на 180 тысяч баррелей в день, но волатильность рынка, связанная с нефтяным сектором Ливии и слабыми перспективами спроса, вызвала беспокойство среди членов группы. Ранее в среду цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря прошлого года, цена WTI - находилась ниже 70 долларов за баррель, что является минимумом с 3 января. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.

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опек, нефтедобыча