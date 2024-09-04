Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240904/opek-851331617.html
СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи
СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи - 04.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи
ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного на следующий месяц увеличения добычи после недавнего падения нефтяных цен, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:02+0300
2024-09-04T14:02+0300
энергетика
опек
нефтедобыча
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/58/841505840_36:0:3656:2036_1920x0_80_0_0_2446ff9d8799fff44c4df1defafcf930.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного на следующий месяц увеличения добычи после недавнего падения нефтяных цен, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного повышения добычи в следующем месяце", - сообщили агентству три осведомленных источника. Один из источников отметил, что на прошлой неделе группа была готова увеличить добычу в октябре на 180 тысяч баррелей в день, но волатильность рынка, связанная с нефтяным сектором Ливии и слабыми перспективами спроса, вызвала беспокойство среди членов группы. Ранее в среду цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря прошлого года, цена WTI - находилась ниже 70 долларов за баррель, что является минимумом с 3 января. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.
https://1prime.ru/20240902/rossiya-851277968.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/58/841505840_488:0:3203:2036_1920x0_80_0_0_3ba99d270d7fc4536527697947c0d260.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
опек, нефтедобыча
Энергетика, ОПЕК, нефтедобыча
14:02 04.09.2024
 
СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи

Reuters: ОПЕК+ может отсрочить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи

© Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
© Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного на следующий месяц увеличения добычи после недавнего падения нефтяных цен, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного повышения добычи в следующем месяце", - сообщили агентству три осведомленных источника.
Один из источников отметил, что на прошлой неделе группа была готова увеличить добычу в октябре на 180 тысяч баррелей в день, но волатильность рынка, связанная с нефтяным сектором Ливии и слабыми перспективами спроса, вызвала беспокойство среди членов группы.
Ранее в среду цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря прошлого года, цена WTI - находилась ниже 70 долларов за баррель, что является минимумом с 3 января.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
Россия в августе исполняла обязательства по сделке ОПЕК+, заявил Новак
2 сентября, 16:11
 
ЭнергетикаОПЕКнефтедобыча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала