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Орешкин описал пользу езды на такси словами "много узнал про губернатора"
Орешкин описал пользу езды на такси словами "много узнал про губернатора" - 04.09.2024, ПРАЙМ
Орешкин описал пользу езды на такси словами "много узнал про губернатора"
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о своем опыте поездки на такси эконом-класса... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:14+0300
2024-09-04T13:14+0300
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вэф-2024
максим орешкин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о своем опыте поездки на такси эконом-класса во Владивостоке. Видео его выступления опубликовал РБК. "Меня, слава богу, не узнают. С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, все, что не сделано и так далее", — рассказал Орешкин под аплодисменты и смех в зале. Он призвал чиновников "собраться и все достроить", чтобы таксисты "каждый раз находили, что новое можно покритиковать".Действующий губернатор Приморского края - Олег Кожемяко. До этого он был главой трех регионов - Корякского автономного края, Амурской и Сахалинской областей. 10 сентября 2023 года Кожемяко снова победил на выборах губернатора Приморья. Он баллотировался от "Единой России" и получил 72,78% голосов избирателей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На 5 сентября намечена пленарная сессия с участием главы государства Владимира Путина.
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вэф-2024, максим орешкин, олег кожемяко
ВЭФ-2024, Максим Орешкин, Олег Кожемяко
Орешкин описал пользу езды на такси словами "много узнал про губернатора"
Орешкин о поездке на эконом-такси: много узнал про губернатора, его жену и детей
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ.
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о своем опыте поездки на такси эконом-класса во Владивостоке. Видео его выступления опубликовал РБК
.
"Меня, слава богу, не узнают. С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, все, что не сделано и так далее", — рассказал Орешкин под аплодисменты и смех в зале.
Он призвал чиновников "собраться и все достроить", чтобы таксисты "каждый раз находили, что новое можно покритиковать".
Действующий губернатор Приморского края - Олег Кожемяко. До этого он был главой трех регионов - Корякского автономного края, Амурской и Сахалинской областей. 10 сентября 2023 года Кожемяко снова победил на выборах губернатора Приморья. Он баллотировался от "Единой России" и получил 72,78% голосов избирателей.
В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На 5 сентября намечена пленарная сессия с участием главы государства Владимира Путина.